España: voraz incendio en un boliche deja al menos 13 muertos

Los socorristas lograron entrar al boliche alrededor de las 10 de la mañana, cuando lograron extinguir las llamas. Fue en ese momento cuando encontraron cuatro muertos y 40 minutos más tarde localizaron a otras dos víctimas fatales. Una hora más tarde, el ayuntamiento actualizó el balance de fallecidos a siete y finalmente a trece.

incendio boliche España El incendio ocurrió en medio de un cumpleaños y no todos los asistentes fueron localizados.

“Los bomberos siguen trabajando en el lugar y no se descartan nuevas víctimas”, adelantaron los rescatistas.

Un portavoz de la Policía Nacional explicó a la Agencia AFP que la prioridad ahora es encontrar a las personas desaparecidas.

El funcionario acotó que el sábado hubo una fiesta de cumpleaños y que no todos los asistentes fueron localizados aún. En ese sentido, los medios locales detallaron que una veintena de familiares y amigos de un joven nicaragüense de nombre Eric, que cumplía años, habían ido a pasar ahí la noche.

“La investigación todavía no comenzó porque todavía no hay un balance”, remarcó a AFP la fuente policial. Asimismo, señaló que todavía no hay una pista sobre la causa del incendio.

En tanto, de momento cuatro personas -dos mujeres de 22 y 25 años, y dos hombres de 41 y 45- resultaron intoxicadas por la inhalación de humo.

Según imágenes difundidas por los servicios de emergencia, el incendio se declaró en el local Teatre, también conocido como Fonda Milagros.

incendio boliche España Hay al menos trece muertos y la cifra podría aumentar.

El alcalde de Murcia declaró tres días de duelo, e informó que hay movilizados 40 bomberos y 12 vehículos de emergencia. “Fuerza y ánimo a los familiares y amigos en estos complicados momentos”, dijo el dirigente.