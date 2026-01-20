"Estado de catástrofe" por los incendios forestales en Chile: 20 muertos y más de 500 casas destruidas

El Gobierno confirmó que los números de los fallecidos y destrozos van en aumento. "Esto supera toda lógica humana", advirtieron.

Desde el pasado 17 de enero hasta la fecha se han producido 142 incendios y en la actualidad 31 están en combate.

El sur de Chile se encuentra bajo llamas y el Gobierno Nacional decretó el "Estado de Catástrofe" en algunas regiones. Este martes se confirmaron nuevas víctimas fatales y aumenta a 20 la cifra de muertos a causa de los incendios forestales . Así lo confirmó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tras una reunión del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid) Nacional.

En detalle, se confirmó que la nueva muerte es de la región de BioBío, por lo que se elevó a 19 el número de fallecidos y sólo uno en la región de Ñuble . Por el momento, 6 han sido identificados por el Servicio Médico Legal (SML), afirmó el secretario de Estado.

Desde el pasado 17 de enero hasta la fecha se han producido 142 incendios y en la actualidad 31 están en combate. BioBío es el sector más comprometido, con más de 28.330 hectáreas afectadas.

El ministro confirmó que en algunas zonas "hubo un marcado retroceso por las condiciones meteorológicas, la orientación del viento y se reactivaron ciertos focos de una zona que ya había sido quemada".

Penco incendios Chile La ciudad de Penco, en la región de BioBío, fue arrasada por los incendios forestales.

El incendio en Chile deja un saldo sin precedentes

La fuerza de las llamas no da tregua, dejando hasta el momento 536 viviendas totalmente destruidas. El impacto humano es profundo, con un total de 7.090 personas damnificadas, de las cuales 573 permanecen en los 19 albergues habilitados por las autoridades.

Por otro lado, son 4 los centros de salud que han tenido que ser evacuados: Lirquén, Ríos de Chile, Penco-Lirquén y Chaimavida. Solo el Cesfam Ríos de Chile ha resultado con daños.

El Cecosf Ríos de Chile en Lirquén es, hasta ahora, el único centro con daños estructurales por el fuego. No obstante, los otros tres debieron ser evacuados preventivamente para proteger a los pacientes del humo tóxico y el calor extremo.

Incendios en Chile

Frente a este desolador panorama, el presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró este lunes un "toque de queda" nocturno para las localidades más afectadas en la región del Biobío, como Lirquén y Penco. "Las condiciones son muy adversas", advirtió el mandatario.

Respecto a esta medida, el ministro Elizalde informó: "Se mantiene solo para algunas zonas de la provincia de Concepción. En Ñuble no ha sido necesaria, sino que se ha priorizado la evacuación de zonas ante los incendios forestales que están en combate. Se mantiene para Lirquén, Laja, Penco".

Embed - EN VIVO | CHV Noticias 24/7 - Señal Online

"Esto supera toda lógica humana"

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, habló sobre la catástrofe que atraviesa su comuna a raíz de los incendios. "Penco se está quemando y me lo están saqueando. Esto supera toda lógica humana", describió en diálogo con Meganoticias.

En este sentido, Vera también se mostró visiblemente afectado al relatar la magnitud del desastre, que arrasó el sector de Lirquén: "Tengo 19 bomberos secuestrados por el fuego en el sector de Río Chile", alertó sobre la situación y sumó un pedido a las autoridades: "Bomberos nos piden maquinarias porque están en una cancha atrapados".

"Le estamos pidiendo apoyo a la Armada porque tenemos el cerro, las casas y el mar. Si evacúo a la gente en auto, voy a colapsar. Necesito maquinaria para rescatar a mis bomberos", sumó en su comunicación telefónica.