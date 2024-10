Evo Morales amenaza con un "levantamiento" cívico-militar si lo detienen

Hace más de dos semanas que Morales está refugiado en Chapare

La población está peligrosamente dividida en Bolivia, donde los seguidores de Evo realizan manifestaciones y bloqueos de las principales rutas, provocando un creciente desabastecimiento.

La tensión está en su punto máximo, ya que el gobierno ordenó a las fuerzas policiales y militares disolver las protestas para permitir la circulación.

Morales y Arce, ambos del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), mantienen una fuerte disputa sobre quién debe ser el candidato en las próximas elecciones.

El gobierno de Luis Arce denuncia que Evo Morales cometió un autoatentado.

La advertencia de Evo Morales

En una entrevista a la agencia española EFE, que difundió el diario El Deber, Evo sostuvo que si el gobierno lo detiene habrá un “levantamiento” contra Arce y que las Fuerzas Armadas “se amotinarán”.

“Puedo asegurar que hay un levantamiento (de ser capturado); tengo audios que me llegan de militares y policías. Los militares me dicen por una parte ‘nos estamos amotinando, no vamos a seguir’, porque están cambiando al mando rápidamente”, afirmó el exmandatario.

Evo advierte que su gente quiere "tomar los cuarteles"

Remarcó que los bloqueos son el inicio de una "rebelión contra la traición de Lucho (Arce)", y que fue una medida decidida por los sectores indígenas y campesinos en forma independiente.

"Ojalá no lo haga (en referencia a su posible detención), ojalá no haya un muerto en alguna región del país o van a tomar los cuarteles", insistió Morales.

Con respecto al supuesto atentado, Evo reiteró que fue un “intento de asesinato”. Dijo que cuando se desplazaba por Cochabamba su automóvil fue interceptado por hombres encapuchados que le dispararon “14 veces”.

"Me iban a implantar drogas y decir que fue un ajuste de cuentas", manifestó el expresidente, acusando del operativo al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.

"Yo no voy a salir de Bolivia, me voy a quedar acá, voy a luchar con mi pueblo para salvar Bolivia", destacó.

Imagenes del supuesto atentado contra Evo Morales

El gobierno dio una versión muy diferente

El gobierno de Luis Arce denunció que en realidad fue Morales el que embistió vehículos policiales que estaban haciendo un control antidroga, y que luego disparó contra los efectivos.

El incidente del domingo pasado, sostuvo el ministro Del Castillo, ocurrió cuando el expresidente intentó evadir el control antidroga en la región cocalera del Chapare, y luego armó un “teatro”.

El oficialismo afirma que Morales intentó eludir el control

“Señor Morales, nadie le cree el teatro que ha realizado, pero usted va a tener que responder a la justicia boliviana por el delito de asesinato en grado de tentativa” contra un uniformado, dijo Del Castillo en conferencia de prensa.

Más allá de la versión de ambas partes, la hipótesis que más indicios parece reunir es la que sugiere que se trató de un operativo de captura fallido que derivó en un enfrentamiento armado.

Morales es buscado por la fiscalía en una investigación por “estupro agravado con tráfico de personas” debido a su relación con una menor en 2015 y 2016, con la que tuvo un hijo. Según la acusación, encubrió ese vínculo con cargos y favores para la familia de la joven.

Toma de un aeropuerto y cortes de ruta en Bolivia

Se agudiza la crisis en Bolivia

La situación en Bolivia está cada vez más crítica, con la toma de un aeropuerto y los cortes de ruta que paralizaron varias actividades.

La policía decidió replegarse en la región del Chapare, luego de alegar que no tenían garantías de seguridad, por lo que los bancos de la región decidieron cerrar.

La violencia llegó a tal extremo que sectores de Evo retuvieron y agredieron el martes a tres periodistas y a 14 policías, cuando los agentes intentaron levantar uno de los bloqueos.

Morales asegura que la única forma de detener los bloqueos es que se realicen elecciones primarias abiertas en el MAS para decidir quién será el candidato presidencial para 2025, y que se retiren los procesos judiciales en su contra.