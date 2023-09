Google enfrenta el mayor juicio antimonopolio de la historia

¿Quiénes son los acusadores?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con varios fiscales generales estatales, está demandando a Google en un caso civil antimonopolio por supuestas violaciones de la Ley Sherman, una ley federal que prohíbe prácticas empresariales monopolísticas. Participan fiscales de varios estados, pero el resultado del caso tendrá un impacto global.

¿Cuáles son las acusaciones contra Google?

La demanda se centra en los contratos que Google firmó con fabricantes de dispositivos, operadores de telefonía móvil como T-Mobile o AT&T, y otras empresas, que según el Gobierno, limitan las oportunidades de competencia para sus rivales como Bing (Microsoft) y DuckDuckGo.

El Departamento de Justicia alega que Google estableció su posición dominante en la web a través de contratos ilegales con empresas como Apple, Samsung y Firefox para que instalaran su motor de búsqueda como predeterminado en sus dispositivos móviles y servicios.

¿Cuáles son los argumentos de los fiscales?

Los fiscales argumentan que Google es "un guardian monopolístico de Internet" que ha utilizado tácticas anticompetitivas para controlar los servicios de búsqueda en línea. Afirman que un motor de búsqueda general debe llegar de manera efectiva a los consumidores para tener éxito y que los acuerdos de exclusión de Google violan las leyes de competencia al bloquear canales de distribución y a sus competidores.

¿Cuánto poder tiene Google?

Google controla aproximadamente el 90% del mercado de motores de búsqueda en Internet en Estados Unidos y en todo el mundo, en gran parte gracias a las búsquedas en teléfonos inteligentes, especialmente en los iPhones de Apple y en dispositivos Android, que son propiedad de Google. Además, en España, los dispositivos Android representan el 77% de los teléfonos móviles.

La división de búsquedas de Google generó ingresos de más de 152.000 millones de euros en 2022, lo que equivale a más de la mitad de los ingresos de Alphabet, la empresa matriz de Google, que ascendieron a 264.000 millones de euros en 2023.

¿Cuál es la defensa de Google?

Google argumenta que la popularidad de su motor de búsqueda se debe a la calidad de su servicio y que la gente lo utiliza porque así lo elige, no porque no tenga otras opciones. La empresa afirma que es fácil cambiar el motor de búsqueda predeterminado y que no estamos en la era de los módems y los CD-ROM. Kent Walker, director jurídico de Alphabet, ha afirmado que su éxito es merecido.

Hasta ahora, la defensa ha obtenido un punto a su favor en las audiencias previas al juicio, cuando el juez desestimó las acusaciones de la fiscalía de que Google ofrece resultados autopreferenciales en sus búsquedas.

google.jpg Los fundadores de Google

¿Cuánto tiempo durará el juicio?

Se espera que el juicio continúe hasta finales de noviembre y luego se llevará a cabo otra ronda de presentaciones y alegaciones antes de que el juez dicte sentencia, lo que probablemente no ocurra hasta principios del próximo año.

¿Cómo le fue a Windows hace 25 años?

La demanda del Gobierno de Estados Unidos contra Microsoft en 1998 finalizó con un acuerdo en 2001, después de que un tribunal de apelaciones anulara una decisión que ordenaba dividir la empresa.

¿Y si Google es declarado culpable?

Si el juez falla a favor del Gobierno, Google podría verse obligado a dividir sus actividades o cambiar su forma de operar. En ese caso, se iniciaría otro juicio para determinar qué medidas tomar para limitar el poder de Google. Sin embargo, cualquier resultado del juicio probablemente sea apelado por una de las partes, lo que podría prolongar el proceso durante varios años.

Otros juicios contra Google

Además del juicio en Columbia, Google enfrenta una demanda colectiva en San Francisco, California, en la que se le acusa de violar la privacidad y los derechos de propiedad de millones de usuarios al recopilar sin autorización sus datos personales y material protegido por derechos de autor de varios sitios web. Los demandantes argumentan que Google utilizó esta información para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial.

En Europa, Google también ha sido multado con más de 4.125 millones de euros por violaciones a la ley antimonopolio, aunque algunas de estas decisiones están en proceso de apelación. En el Reino Unido, Google enfrenta una demanda multimillonaria por parte de consumidores que lo acusan de violar la ley de competencia y aumentar los costos de vida debido a su posición dominante. Esta demanda está financiada por Hereford Litigation, un financiador de litigios comerciales a nivel mundial.