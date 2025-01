Green Day califica a Elon Musk como un "idiota americano"

Recientemente, durante un concierto en Johannesburgo, Sudáfrica, el 19 de enero, la banda volvió a mostrar su postura política. Billie Joe Armstrong, el vocalista, modificó una de las letras más icónicas de la banda, "American Idiot", para dirigir un mensaje directo a Elon Musk, uno de los personajes más influyentes en la actualidad y aliado cercano de Trump. En lugar de cantar "No soy parte de la agenda de los paletos" (I’m not a part of a redneck agenda), Armstrong cambió la letra por "No soy parte de la agenda de Elon". Este gesto se sumó a otros anteriores, en los cuales la banda expresó su desacuerdo con los ideales de Trump.