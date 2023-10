Heroína israelí: una soldado salvó un kibutz y mató a 25 terroristas de Hamas

Ocurrió en la ciudad de Nir Am. Allí, Inbar Lieberman organizó la defensa: abatió a 5 terroristas y guió a otros ciudadanos para luchar contra otros 20.

La ciudad se llama Nir Am , tiene 700 habitantes, sólo contaba con un equipo de seguridad de 12 miembros, liderado por la joven soldado. Ella fue quien armó rápidamente a los 12 voluntarios de seguridad y los colocó en posiciones estratégicas en todo el pequeño kibutz.

En su defensa, la joven mató a cinco miembros de Hamás y otros mataron a más de 20 durante el asedio de cuatro horas.

La defensa del kibutz

Un residente de Nir Am, Ilit Paz, habló con Israel Hayom sobre las acciones decisivas de Inbar: "Fue sorprendente. Mi marido era parte de la unidad de reserva que trabajó para evitar más víctimas. Escucharon los disparos y se pusieron en contacto por su cuenta con otros miembros de la unidad de reserva y con Inbar y comprendieron que les habían dicho que estuvieran en alerta. Pero Inbar tomó la decisión de no esperar y adelantarse operativamente. Y el hecho de que lo hicieran temprano evitó decenas de víctimas", relató, según consignó The Sun.

"Cuando todo termine, esta mujer recibirá el Premio Israel. La historia de su heroísmo es una historia que quedará registrada en la tradición israelí durante generaciones", escribió el diario Maariv Daily.

Se cree que fue gracias a la acción decisiva de Inbar para defender a la comunidad que su kibutz resultó prácticamente ileso, ya que las ciudades vecinas no tuvieron tanta suerte.

En una de las ciudades se afirma que los terroristas de Hamas masacraron al menos a 40 bebés y niños. Los soldados israelíes descubrieron escenas de horror en Kfar Aza, una aldea cercana a la frontera con Gaza que fue capturada durante dos días por los militantes de Hamas.

Crece el número de víctimas en Israel

De acuerdo a la información oficial, luego de los bombardeos en la franja de Gaza el ministerio de salud palestino confirmó que la cantidad de víctimas fatales llegó a 1.100, mientras que los heridos alcanzaron los 5.184. Por otra parte, según los últimos informes israelíes la cantidad de fallecidos de ese país superó los 1200. Los desplazados ya superan los 260.000 ciudadanos.

Un funcionario de defensa israelí dijo a un medio local que Gaza se convertiría en una "ciudad de tiendas de campaña" después de que los combatientes de Hamas rompieran la valla fronteriza e irrumpieran en el sur del país el fin de semana.