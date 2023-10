Israel: la heroica historia de una pareja que salvó a sus bebés gemelos antes de morir

Los gemelos permanecieron 14 horas en el refugio, llorando y con hambre, hasta que los encontraron y fueron rescatados con vida. Las autoridades los encontraron en buen estado pero deshidratados. Los pequeños de la pareja asesinada fueron entregados a su abuela, quien les contará, cuando crezcan, el gesto de valentía que tuvieron sus padres para salvarlos.

Embed Itay y Hadar Berdichevsky, de 30 años.



Escondieron a sus hijos gemelos de 10 meses en el refugio mientras terroristas se infiltraban en su casa.



Itay y Hadar fueron asesinados brutalmente tras luchar con valentía contra los terroristas.



Horas después de darse a conocer la noticia, la cuenta oficial del Estado de Israel en España publicó en X un mensaje de condolencia por lo sucedido. “Bendita sea la memoria de estos héroes”, escribieron para concluir, junto a una imagen de Itay y Hadar.

La publicación sumó miles de “Me Gusta” y cientos de comentarios de usuarios que lamentan lo sucedido. “Duele el alma”, “Muy triste, no soporto las guerras”, “Qué espantoso se me parte el alma al leer y ver sus rostros, me los imagino luchando, con la única idea en su corazón de proteger a sus hijos”, escribieron algunos de ellos.

Soldados israelíes localizaron a los bebés y aclamaron a Itay y Hadar, como "héroes" por hacer "todo lo que pudieron para salvar a sus hijos".

Así fue la masacre de Hamas a Israel

Los ataques del sábado perpetrados por Hamás se produjeron por tierra y aire: hombres armados de Hamás cruzaron a Israel utilizando parapentes, mientras que otras unidades cortaron alambres en las vallas fronterizas y derribaron muros para ingresar al país.

Los vídeos grabados por los terroristas muestran el ataque en tromba y a soldados israelíes desprevenidos asesinados a tiros en sus cuarteles, mientras que otros son golpeados, atados y llevados a la fuerza en camionetas. El secuestro también afectó a civiles israelíes, incluidas mujeres, niños y ancianos.

Israel.jpg El ataque del grupo terrorista Hamas sobre Israel cuasó, hasta el momento, más de 1300 muertos.

Israel, que ha calificado lo ocurrido el sábado como "el peor día de su historia", ha confirmado este martes que ha recuperado el control de la zona fronteriza con la Franja de Gaza y ha logrado cesar la infiltración de milicianos de Hamás en su territorio. "Hemos restaurado prácticamente el control completo en la valla fronteriza con Gaza, estamos restaurando y organizando el perímetro", indicó a medios internacionales Richard Hecht, portavoz del Ejército.