Insólito: Elon Musk ofrece dinero a los votantes que firmen en favor de Donald Trump

La oferta del magnate nacido en Sudáfrica estará vigente hasta el próximo lunes 21 de octubre, según una publicación del sitio Newsweek Argentina.

Musk manifestó últimamente un fuerte apoyo al candidato republicano, a quien acompañó recientemente en un acto proselitista. Además, donó US$ 75 millones a su campaña, abundó el sitio argentino de la revista norteamericana.

Donald Trump quiere incorporar a Elon Musk a su gobierno, si gana las elecciones. Donald Trump quiere incorporar a Elon Musk a su gobierno, si gana las elecciones. Instagram

Pensilvania es uno de los siete "swing states", los estados claves que republicanos y demócratas se disputan y que serán claves par definir al próximo presidente de los Estados Unidos. "Estas elecciones van a decidir el destino de Estados Unidos y, junto con el destino de Estados Unidos, el destino de la civilización occidental", consideró Musk.

Trump contra Zelenski: "Es el mayor vendedor de la Tierra"

El candidato a presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, culpó al primer mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, de ayudar a iniciar la guerra de aquella nación con Rusia, informaron medios internacionales.

El expresidente republicano criticó con frecuencia a Zelenski durante la campaña electoral, llamándolo repetidamente "el mayor vendedor de la Tierra" por haber solicitado y recibido miles de millones de dólares de ayuda militar estadounidense desde que estalló la guerra en 2022.

Trump también fustigó al líder ucraniano por no buscar la paz con Moscú, según una información de la agencia de noticias Reuters.

El jefe militar Yuri Sodol junto al presidente Volodimir Zelenski. El jefe militar Yuri Sodol junto al presidente Volodimir Zelenski. Fuerzas Armadas de Ucrania

Sugirió incluso que Ucrania podría tener que ceder parte de su territorio a Rusia para llegar a un acuerdo de paz, una concesión que Kiev considera inaceptable.

Los comentarios de Trump en el podcast PBD del jueves con Patrick Bet-David fueron un paso más allá que sus críticas anteriores, recordó ese medio.

El postulante republicano a la primera magistratura en los Estados Unidos comentó que Zelenski era el culpable no solo de no haber puesto fin a la guerra, sino de haber contribuido a iniciarla. "Eso no significa que no quiera ayudarlo porque me siento muy mal por esa gente. Pero él nunca debió haber permitido que esa guerra comenzara. La guerra es una derrota", concluyó Trump.

Trump y Kamala Harris no se sacan ventaja en las encuestas

A menos de tres semanas de las elecciones en Estados Unidos, la incertidumbre y la tensión dominan el ambiente político. Todos los análisis y sondeos sugieren que se avecina una contienda muy ajustada entre la actual vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump.

kamala harris donald trump

El resultado de esta elección se vislumbra tan reñido que los detalles serán determinantes para definir quién ocupará la Casa Blanca en los próximos años.

La competencia por los swing states, aquellos estados donde el voto puede inclinarse tanto hacia demócratas como hacia republicanos, se intensifica. En esta ocasión, expertos en política señalan que estos estados podrían resultar decisivos para el resultado final. Michigan, Carolina del Norte, Nevada, Wisconsin, Georgia, Pensilvania y Arizona se presentan como focos de atención, donde los márgenes de separación entre los candidatos oscilan entre uno y dos puntos porcentuales. Estos estados, históricamente volátiles, suelen reflejar la polarización del electorado y su voto puede cambiar el rumbo de una elección.