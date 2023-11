Israel y una ofensiva más amplia en el sur de Gaza

Mientras tanto, los soldados continuaron registrando el hospital Shifa en el norte, en una redada que comenzó el miércoles. Mostraron armas que, según dicen, fueron encontradas escondidas en un edificio, pero aún no han publicado ninguna evidencia del centro de comando central de Hamas que, según Israel , está oculto debajo del complejo. Hamás y el personal del hospital, el más grande de Gaza , niegan las acusaciones.

La cadena BBC junto a otro canal de EE.UU. fueron los únicos dos medios que el ejército israelí permitió ingresar al hospital. Ingresaron a plena noche a un lugar limitado del enorme complejo hospitalario ubicado en ciudad de Gaza e “invitados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para ver lo que Israel dice haber encontrado en el sitio”.

“En los pasillos bien iluminados de la unidad de resonancia magnética, el teniente coronel Jonathan Conricus nos muestra tres pequeños alijos de Kalashnikovs, municiones y chalecos antibalas; dice que en total hallaron unas 15 armas de fuego, además de algunas granadas”, relató la periodista de la BBC, Lucy Williamson.

Incidentes y 90 heridos en EE.UU.

Una protesta en Washington, frente a la sede del Partido Demócrata, que pedía el alto el fuego en Gaza terminó con incidentes entre manifestantes y la policía. “La policía hirió a más de 90 manifestantes, con lesiones que van desde haber sido rociados con gas pimienta hasta ser arrastrados por el cabello, asfixiados, arrojados por las escaleras y puñetazos en la cara”, publicó el grupo activista If Not Now en la red social X, donde cuestionó “la violenta respuesta policial” a su protesta “no violenta”.