Joe Biden apuntó contra Trump y lo acusó de "extremista"

El jefe de Estado demócrata se ha cuidado hasta ahora de comentar las múltiples acusaciones penales contra el empresario republicano, incluida su participación en iniciativas para revertir su derrota electoral de 2020. Sin embargo, no se contuvo acerca del peligro que, según él, correría el país con un segundo mandato de Trump.

“Las democracias no mueren solo a punta de fusil”, señaló el actual presidente. Y agregó: “Pueden morir cuando la gente guarda silencio, cuando no se levanta o no condena las amenazas a la propia democracia”.

Además, sostuvo que el partido rojo, emparentado con el conservadurismo, está siendo “impulsado e intimidado” por el sector más afín al ex mandatario.

“No ocultan sus ataques. Los promueven abiertamente. Atacan a la prensa libre como enemiga del pueblo, atacan la democracia y promueven la supresión de votantes”, remarcó el ex vicepresidente de Barack Obama en su discurso. Luego, Biden criticó a los republicanos por no reaccionar después de que Trump acusara al jefe del Estado Mayor Conjunto de traición, y arremetió contra los partidarios del exlíder de la potencia occidental por buscar el cierre del gobierno esta semana.

“Trump dice que la Constitución le dio ‘el derecho a hacer lo que quiera’”, aseveró refiriéndose a declaraciones del magnate sobre sus atribuciones en el cargo. La alocución tuvo lugar luego de que los congresistas opositores iniciaran el jueves audiencias de investigación de juicio político contra el presidente, basadas en acusaciones no probadas de que mintió sobre los negocios de su hijo Hunter.