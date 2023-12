La exmánager del rapero Canserbero confesó que lo asesinó

A esto sumó: "El problema comenzó en Chile, un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y de haber comprado los pasajes para irnos allá, que no iba a recibir pago, por parte de Carlos". Natalia dijo que ella esperaba que le pagaran lo que había gastado en los boletos de avión, así como también un porcentaje por haber hecho la organización de la gira.

"También se dijo que Tirone, en ese momento Canserbero, nos expresó que no quería que lo manejara yo como manager, aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing", aseguró la mujer.

ex manager confiesa crimen del rapero canserbero.jpg La mujer fue citada por la Fiscalía que reabrió la investigación por la muerte del rapero y se quebró.

La exmánager aseguró que la actitud del artista le dolió mucho, lo que le causó mucho "sufrimiento interno por el desprecio". "No fui considerada como mánager, ni como organizadora de esta gira", continuó explicando.

Luego de esto, comenzó a relatar el día del crimen: "Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpram".

Tanto el famoso músico como su amigo bebieron la infusión y quedaron somnolientos. "Al ver a Carlos, lo ataqué directamente al cuello. Carlos Cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tirone y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explicó que fue un ataque de ira, que no me pude contener y él cae en el sofá dormido, es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado", detalló.

Sin saber qué hacer, desesperada, la mujer llamó a su hermano para que la ayudara a resolver la situación. "Él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), los cuales desconozco los nombres, ellos terminaron de arreglar la escena para que parezca un homicidio- suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas. Mi hermano, Guillermo, le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN", aseguró.

De este modo, estas mismas personas cargaron el cuerpo del rapero y lo llevaron hacia la cocina y "se le da con un tubo por la cara" y después lo lanzaron por la ventana. "Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena, yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos y al tiempo es que llega el CICPC quienes se cuadran con mi hermano y él les ofrece 10 mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN", contó.

"Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que había en el piso y hacer las huellas en dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile huyendo, aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad", dijo la mujer.

Sin embargo, este año, en marzo, la Defensoría del Pueblo reabrió la investigación. "Yo voy con confianza de que tanto Fiscalía como CICPC decían que era un homicidio- suicidio, por eso, regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso", concluyó su relato la exmánager.

Quién fue Canserbero

Tirone José González Orama, conocido popularmente como Canserbero, fue considerado el mejor rapero en español según la revista Rolling Stone, quien en poco tiempo logró convertirse en una de las figuras emblemáticas del rap en América Latina. Durante su carrera, lanzó dos álbumes de estudio en solitario: Vida (2010) y Muerte (2012).

El 20 de enero de 2015 fue hallado muerto afuera del edificio Camino Real, en Maracay. Inicialmente, se determinó que el rapero se había suicidado lanzándose desde el décimo piso de un edificio, tras haber matado a Molnar.