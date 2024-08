La historia de Jenna, la hija trans de Elon Musk que el millonario repudia: "Está muerto para mí"

Al multimillonario Elon Musk , dueño de Tesla, SpaceX y X (Twitter), le divierte involucrarse en peleas ideológicas como la que está llevando adelante con Nicolás Maduro. Otras, especialmente las que implican a su familia , ya no le resultan tan agradables.

Musk, que en un principio evitaba hablar de ella, en los últimos meses la comenzó a criticar. Dijo que es una “comunista” que piensa que "cualquiera que sea rico es malvado", y que prefiere mantener cierta distancia con ella.

Hace un par de semanas afirmó que “Xavier” -el nombre anterior de la joven- estaba “muerto” para él, y enfatizó que “no era una mujer” como ella cree.

También señaló que fue "engañado" por gente de su entorno para que firmara la autorización que le permitía convertirse en una mujer transgénero.

"Básicamente me engañaron para que firmara documentos para uno de mis hijos mayores, Xavier", dijo, utilizando a propósito el antiguo nombre de Vivian. "Esto fue antes de que yo supiera lo que estaba pasando, y teníamos Covid, así que había mucha confusión. Y me dijeron que Xavier podría suicidarse", apuntó Musk.

El magnate culpa del cambio de su hija a las influencias de la costosa escuela secundaria en la que se educó, y a la “cultura woke”, un término que en Estados Unidos define a los sectores políticos progresistas que están en contra de la desigualdad social y el racismo, y defienden la identidad de género.

Elon Musk, de 53 años, tuvo tres matrimonios y 12 hijos. Comparte seis con la autora canadiense Justine Wilson, tres con la cantante Grimes y tres más con la directora de operaciones y proyectos especiales de Neuralink, Shivon Zilis.

Vivian nació en California como Xavier, producto del matrimonio del magnate con Justine Wilson. Tiene un hermano gemelo, Griffin.

Xavier, al igual que todos sus hermanos, asistieron a la costosa escuela primaria y secundaria Crossroads, en Santa Mónica, donde la matrícula anual cuesta hasta 50.000 dólares.

Musk no tiene una relación cercana con ninguno de los hijos. Pero con el que peor se lleva parece ser con Xavier. Durante mucho tiempo le ocultó su verdadera identidad de género por temor a su reacción. En 2022, cuanto tenía 18 años y era mayor de edad, optó por operarse y convertirse en Vivian. Ahí también eligió el apellido de su madre, Wilson.

En los documentos que presentó en el tribunal de California, Vivian sostuvo que tomó esa decisión porque "ya no desea estar relacionada" con su padre "de ninguna manera". Su madre la apoyó.

Las palabras de Musk irritaron a Vivian, que salió a responderle. En una entrevista con el canal NBC News, sostuvo: “El suponía que yo no iba a decir nada y que simplemente dejaría esto sin respuesta, lo cual no voy a hacer. Si vas a mentir sobre mí, descaradamente y ante una audiencia de millones, no pienso dejarlo pasar”.

Luego, acusó a Musk de ser un “padre ausente” y “poco solidario”. “Era un padre muy frío. Se enfadaba muy rápido. Es indiferente y muy narcisista”, remarcó.

Luego del divorcio de Musk y Wilson, la situación se agravó, según Vivian. Su padre alegaba que estaba ocupado y los dejaba a ella y a su hermano a cargo de su madre o de niñeras.

La semana pasada, Vivian recurrió a su cuenta de Threads, una red social perteneciente a Meta, para cuestionar nuevamente a su padre y responderle con ironía.

“Él no sabe cómo era yo de niña porque simplemente no estaba allí, y en el poco tiempo que estuvo allí sufrí un acoso implacable por mi feminidad y mi homosexualidad”, denunció.

Esta crisis familiar dividió la opinión pública de Estados Unidos, donde la polarización política es muy marcada entre sectores republicanos, a los que pertenece Musk, que se oponen al cambio de género, y demócratas que se muestran más abiertos.

Por este motivo muchos estadounidenses apoyan a Vivian Wilson, pero también un gran número respaldan la posición del multimillonario.