La increíble revelación de Yoko Ono sobre el asesinato de John Lennon

En el libro We All Shine On: John, Yoko and Me, Mintz recordó una charla que tuvo con Ono en el que ella le admitió que sabía que Lennon no estaba del todo seguro. Fue en una entrevista que le hizo a la artista luego del asesinato en la que le recriminó si todos sus amigos tarotistas no le podían haber anticipado lo que iba a pasar.