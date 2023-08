La ONU dice que la mitad de los embarazos no son deseados

Un informe reciente publicado por el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) revela que aproximadamente uno de cada dos embarazos en el mundo no es planeado, y la mayoría de estos embarazos no deseados terminan en abortos. El estudio, titulado "Visibilizar lo invisible", presenta cifras alarmantes sobre la incidencia de embarazos no intencionales y su impacto en la salud pública.