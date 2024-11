La terrible vida de la española que olvida todo cada dos días

Vanesa, una mujer española de 43 años, vive atrapada en un ciclo constante de redescubrimiento. En mayo de 2023, sufrió un ictus que reseteó su memoria cada 48 horas, dejándola incapaz de guardar nueva información. Como si esto no fuera suficiente, el daño cerebral también la dejó anclada en 2010 y borró todo lo sucedido en los últimos catorce años.

El día a día de Vanesa está marcado por la confusión y el esfuerzo . Uno de los golpes más duros fue redescubrir a su hijo, quien pasó de ser el niño que recordaba a un adulto completamente formado. " Esperaba ver a un nene de 1,50 metros y me encontré con un hombre de casi dos metros" , cuenta. Esta misma desconexión se refleja en su relación con su esposo, Miguel Ángel, a quien en un principio no reconocía y rechazaba. Con paciencia y amor, él ha tenido que reconquistarla cada vez que su memoria se reinicia.

olvido2.jpg Una española olvida todo cada dos días.

La lucha de Vanesa no es en solitario. Miguel Ángel, su esposo, se convirtió en su principal apoyo emocional y práctico. Sin embargo, él mismo reconoce que la situación es muy desafiante: "Ella me pregunta todos los días quiénes somos, dónde estuvimos, y yo trato de acompañarla". En este sentido, los especialistas enfatizan que la familia necesita contención y orientación para enfrentar los cambios que implica una condición tan disruptiva.

Los especialistas explican que es fundamental educar a los familiares para que puedan manejar la situación con paciencia y comprensión. No solo se trata de cuidar al paciente, sino también de ayudar a quienes lo rodean a adaptarse a una nueva dinámica de vida.

Reconstruir el futuro, paso a paso

A pesar de todo, Vanesa no se da por vencida y lucha por seguir adelante con una vida sin memoria. Con la ayuda de una libreta, registra cada momento importante de su día, intentando construir un mapa de su vida. Según los neurólogos, estas actividades son esenciales para fomentar la activación de las áreas dañadas del cerebro y buscar alguna mejora.

olvido3.jpg

Los primeros tres meses tras un ictus suelen ser decisivos para evaluar el nivel de recuperación. Sin embargo, el camino de Vanesa no se mide en plazos médicos, sino en los pequeños logros que logra cada día. Más allá de los pronósticos, su determinación y el apoyo de Miguel Ángel se han convertido en su mayor fortaleza.

"Él me demuestra que el amor existe. Aunque yo no recuerde, él sigue a mi lado y cada dos días vuelve a empezar conmigo", asegura. Con cada jornada que comienza, Vanesa no solo enfrenta su realidad, sino que se aferra a la esperanza de que, con paciencia y ayuda, podrá superar los desafíos que la amnesia le impone.