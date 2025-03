En una primera instancia no le detectaron lesiones, aunque luego, en una nueva examinación, comprobaron que había sufrido una conmoción y posible fractura de cráneo.

“Después de golpearla un par de veces, mi bastón se quedó atascado detrás de su espalda y se le subió por la espalda. Perdí el equilibrio cuando volví a mover los brazos. Ella recibió el golpe”, sostuvo Everett entre lágrimas en una entrevista que concedió al sitio Wavy.com.

Alaila Everett Alaila Everett, quien le pegó con el testigo a una rivan en una carrera estudiantil, dijo entre lágrimas que no lo hizo a propósito.

El testigo, también llamado bastón o posta, es una pequeña barra cilíndrica que se utiliza en las carreras de relevos, que tiene un peso mínimo de 50 gramos.

La joven estrella del atletismo, que atraviesa el último año de sus estudios, agregó que, tras la difusión de las imágenes que reflejan lo sucedido durante la competencia correspondiente a la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia, en las redes sociales padeció descalificaciones de todo tipo y hasta recibió amenazas de muerte. “Todo por un video de nueve segundos”, mencionó.

“¿No están pensando en mi bienestar mental, verdad?”, cuestionó. Y agregó: “Conozco mis intenciones y nunca golpearía a alguien a propósito”.

Su padre también salió en su defensa. "Cuando la joven le cortó el paso, mi hija no podía mover los brazos... no podía controlar hacia dónde iban los brazos", dijo Genoah Everett en declaraciones a 13 News Now.

La madre se manifestó en la misma dirección. “No tuve que ver un primer video, un segundo video o un décimo video. Sé al 100 por ciento que ella nunca le haría eso a nadie”, remarcó.

Le pegó con un testigo en la cabeza a una rival en una carrera de relevos y ahora se defiende entre lágrimas.mp4

Everett dijo que intentó comunicarse con Tucker, a diferencia de lo que esgrimió la familia de joven atleta agredida, pero que fue bloqueada en las redes sociales.

Según informó Wavy.com, la familia de Everett recibió documentos judiciales porque los Tucker quieren una “orden de protección”.

Tras revisar la situación, la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia descalificó inmediatamente al equipo IC Norcom.

La atleta agredida reclamó una disculpa

Tucker y su familia esperaban una disculpa de parte de Everett y su equipo, luego de la agresión, voluntaria, como ellos creen, o involuntaria, según destacó su rival en pista.

"No hubo nada. Ni los entrenadores, ni la atleta. Nada. Incluso si fue un accidente, que no creo que lo haya sido: nada", dijo la madre de la atleta agredida.

Kaelen tucker carrera Kaelen Tucker, la joven agredida en la carrera estudiantil, dijo que esperaba una disculpa por parte de su agresora.

Además, señaló que “nadie se preocupó” por su hija y luego le envió un mensaje directamente hacia Everett. "¿Por qué lo hiciste? ¿Y por qué no te has disculpado?", le preguntó.

El repaso de la joven que recibió el golpe en plena carrera

La joven Tucker, por su lado, repasó el momento de la agresión. “Sentía que me iba a doler la cabeza, así que me quedé sentada”, manifestó.

“Cuando vas al otro lado de la pista, tienes que cruzar al carril uno, tienes que incorporarte. Cuando me acercaba a ella, me hizo cortar el paso un poco, así que retrocedí”, recordó.

Y agregó: “Luego, cuando pasamos por la curva, siguió golpeándome en el brazo. Luego, finalmente, salimos de la curva, comencé a pasarla lentamente y fue entonces cuando me golpeó con el bastón y me caí de la pista”.

"Todavía no lo puedo creer. Sigo en shock. Estoy tratando de asimilarlo todo, no puedo creer lo que pasó", explicó Tucker a ABC 13 en una entrevista, que concedió en su casa, agarrada a la mano de su madre, días después del episodio.