Los aranceles de Trump dispararían el precio del iPhone: ¿Cuánto podría costar?

Desde hace años, los iPhone llevan grabadas dos frases en la carcasa: “Designed by Apple in California” y “Assembled in China”. Esa doble firma resume el modelo productivo de la empresa: diseño propio, fabricación tercerizada. Durante años, China funcionó como epicentro de ese esquema gracias a su infraestructura, mano de obra y costos. Sin embargo, las tensiones comerciales empujaron a Apple a diversificarse hacia India y Vietnam. Hoy, esa decisión se vuelve clave.