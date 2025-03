Murió el cantante de K-pop, Wheesung: ¿Qué le pasó?

¿Quién era Wheesung?

Wheesung, también conocido como Reaslow, debutó en 2002 con su primer álbum Like a Movie y rápidamente alcanzó la fama con su exitosa canción Can't I?. A lo largo de su carrera, consolidó su popularidad con temas como With Me, The Day We Met Again, Incurable Disease y One Year.

Sin embargo, en 2021, su carrera sufrió un revés significativo tras ser declarado culpable por el consumo habitual de propofol, lo que resultó en una condena de un año de prisión, la cual fue suspendida por dos años. A pesar de continuar realizando presentaciones, no logró recuperar la misma respuesta en términos de ventas de entradas a sus shows y discos.

El tribunal determinó que Wheesung había adquirido 3.910 ml de propofol por un total de 6,5 millones de wones, y que lo había administrado en 11 ocasiones entre septiembre y noviembre de 2019.

Además, en marzo y abril de 2020, fue encontrado inconsciente en los distritos de Songpa-gu y Gwangjin-gu, luego de haberse inyectado etomidato, otro anestésico.

De qué se trata el K-pop

El K-pop, abreviatura de "Korean popular music" (música popular coreana), es un género musical originado en Corea del Sur que integra una amplia variedad de estilos como pop, hip hop, R&B, rock, jazz, gospel, reggae, electrónica, folk, country, disco y música clásica, además de raíces en la música tradicional coreana.

Su forma moderna surgió en 1992 con el grupo Seo Taiji and Boys, que revolucionó la escena musical coreana al experimentar con diversos géneros y elementos extranjeros.

El K-pop se caracteriza por producciones audiovisuales elaboradas, coreografías sincronizadas y una estética distintiva. A partir de la década de 2000, gracias a plataformas digitales y redes sociales, el K-pop se ha convertido en un fenómeno global, consolidándose como una subcultura entre adolescentes y jóvenes adultos en diversas regiones del mundo

