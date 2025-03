El increíble día en el que Violeta Urtizberea se enamoró del cantante Juan Ingaramo

"En ese momento, estaba de novia así que no sucedió nada, pero le dije a Julián (el amigo): “!Que lindo el amigo que trajiste al teatro!”. Lo bueno es que Julián me dijo: "¿Sabés que Juan me dijo lo mismo de vos?”. La cosa quedó ahí, pero a los 6 meses me separé, Juan se enteró, me mandó un mensaje y me invitó a salir", contó tiempo atrás Urtizberea en una entrevista.