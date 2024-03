Murió el hombre que vivió más de 70 años dentro de un "pulmón de acero": su inspiradora historia

El testimonio del “hombre pulmón de acero”

En una entrevista con la prensa estadounidense, Paul contó como la poliomielitis cambió su vida para siempre. “La polio es una enfermedad horrible. No me puedo mover”, comenzó relatanto.“Era un nene como cualquiera cuando contraje polio. Empecé a sentirme un poco mal. Cuando mi mamá me vio la cara, supo enseguida. Me acostó en la cama. En los siguientes cinco días, perdí todo. No podía moverme, no podía caminar. Y finalmente, el último día, no podía respirar. Mi diafragma estaba destruido. Mis músculos estaban destruidos”, agregó.