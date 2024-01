Murió uno de los hijos de Rick Harrison, el presentador de "El precio de la historia"

Su padre, que se convirtió en una figura popular de la televisión por cable de todo el mundo a partir del programa que transmite History Channel y que cuenta el día a día de su casa de empeño en Las Vegas, lo despidió con una foto y un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Siempre estarás en mi corazón! Te amo, Adam", escribió.

Embed - Rick Harrison on Instagram: "You will always be in my heart! I love you Adam. "