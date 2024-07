Periodista argentino detenido y deportado por el gobierno de Maduro

El relato del periodista argentino

pizarro.jpg Jorge Pizarro fue detenido por el régimen de Maduro

Luego detalló su situación al intentar entrar formalmente a Venezuela. “Hicimos la fila de Migraciones y había una persona que hacía la visualización del pasaporte, que te pedía tenerlo en mano. Cuando vieron mi pasaporte argentino, me llamaron. Pensé que era alguna cuestión de rutina hasta que una señorita que tenía un informe color azul marino con un ploteo verde flúo, todo bastante desagradable, con un escudo que decía ‘Ministerio Público Popular’, algo que me costó racionalmente entender cómo sería un ministerio público y popular al mismo tiempo, me interrogó severamente, sin explicarme por qué”, dijo, en la previa de un proceso electoral que se decidirá entre Maduro, a quien la comunidad internacional ya llamó la atención por hostigar opositores, y Edmundo González Urrutia, que encarna el cambio.

Tras eso, Pizarro indicó que pasó a un “interrogatorio” realizado por una persona vestida de civil y que luego lo atendió un oficial superior que repitió los mismos cuestionamientos. “Y cuando osé decirles por qué me preguntaban tantas veces lo mismo, si había contestado siempre igual, no había dejado margen de duda y no había ningún motivo para trastabillar porque las preguntas eran bien puntuales (a qué viene, por qué viene, qué hace, dónde trabaja en Buenos Aires), prácticamente por haberle preguntado eso casi me pone preso. Dijo que las preguntas las hacía él y que yo no podía responderle absolutamente nada, excepto lo que él me dijera. Ahí por primera vez entendí lo que estaba pasando”, narró.

Entonces, precisó que lo interrogaron diez veces con ocho preguntas que se repetían cada vez, que le sacaron 14 fotos en “escenarios distintos”, que le retuvieron el pasaporte, que lo llevaron a una oficina de aislamiento y deportación, y que lo filmaron en un video donde debió detallar quién era y a qué fue a Venezuela. “Grabé casi ocho minutos. Mostraba los pasajes, el voucher del hotel, el sistema de salud privada que la radio me contrató, absolutamente todo en regla”, aseguró.

El presidente Nicolás Maduro, durante el acto en el que le respondió a Lula da Silva. Twitter

Siempre basado en su relato, cuando todo esto empezó se comunicó con el director periodístico del grupo dueño de Rivadavia, Jorge García. “Él confirmó que no hacía falta ningún permiso para venir, no había que hacer ningún trámite extraordinario o que resultase una condición sine qua non para poder ingresar y hacer el trabajo. Estoy acá esperando a ver qué hacen de mi vida”, dijo.

Una embajada casi abandonada y un hotel que "no existe"

Mientras, recordó el momento en que decidieron hacer esta cobertura para la radio. Al respecto, indicó que las acreditaciones para los periodistas que querían ir a las elecciones se entregaron hasta abril y que no había ninguna excepción para conseguirla por fuera de esa fecha. “La Embajada venezolana en Buenos Aires no te daba muchas más respuestas y te sugerían que cuando llegaras aquí, te presentaras ante la autoridad electoral para validar quién eras, de dónde venías, a qué empresa representabas y cuál es tu tarea. Y además para validarte profesionalmente, cosa que yo iba a hacer en las primeras horas de hoy. Bueno, no llegué a eso porque me tuvieron en esa sala, me separaron de mi mochila, y me sacaron los celulares (yo tenía uno personal y uno laboral) y la ropa que tenía”, relató.

Como otro “sinsentido” que se dio durante su arribo a Venezuela, mencionó una confusa situación que ocurrió cuando intentó explicar adónde se alojaría durante su estadía. “Me preguntan a qué hotel voy a ir. La empresa tiene un sector administrativo que tiene una agencia de viajes de confianza que te consigue los pasajes y el hotel. Tengo los vouchers del pasaje y del hotel con un código QR. Es un hotel muy moderno, el centro de convenciones empresariales. Desde que mostré el voucher que dice ‘hotel cinco estrellas, una habitación, nueve noches’, todos los detalles, me dijeron: ‘Esto es falso, el hotel no existe’. Le digo: ‘Señorita, mire, esto es muy fácil de corroborar. Si usted me permite mi teléfono puedo buscar, si usted no lo quiere hacer, que este hotel existe. Es un centro de convenciones, la hotelería de Caracas está saturada por el evento electoral que ustedes van a vivir el próximo domingo’”, contó y dijo que estuvo una hora hasta que finalmente las autoridades aceptaron que ese paradero era real.

Enumeró además que durante seis horas no le dieron ni siquiera un vaso de agua, que no lo dejaron tomar una medicación ni “prácticamente” ir al baño, y que lo retuvieron en una sala y en un corralito solo. “Imaginate lo que es el aeropuerto, el sector de Migraciones... armaron un corralito y de pie me dejaron ahí tres horas. Después me llevaron a otra parte del aeropuerto y ahí me permitieron sentarme. Hasta que vino una persona y me dijo que, por no cumplir los requisitos para el ingreso al país, me van a deportar. Así que estoy esperando un vuelo de Copa. Pero no sé qué trámites hicieron porque ni siquiera me pidieron los pasajes, pero se supone que en ese vuelo me van a subir”, reveló.