Por error, transmiten una película porno en pleno vuelo

El malentendido se originó debido a un problema técnico que impidió a los pasajeros seleccionar de manera individual las películas en el sistema de entretenimiento del avión. Ante esta situación, los miembros de la tripulación tomaron la decisión de proyectar una única película para todos . Según un comunicado de Qantas, "nuestros miembros de la tripulación tenían una lista limitada de películas que podían reproducir en todas las pantallas del avión, y, en función de la solicitud de varios pasajeros, se seleccionó una película en particular para todo el vuelo".

La película elegida fue Daddio , un filme de 2023 protagonizado por Dakota Johnson y Sean Penn. Esta película cuenta con una clasificación R otorgada por la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, lo que significa que su contenido incluye lenguaje fuerte, material sexual y breves desnudos gráficos. Una elección que, sin duda, generó incomodidad entre varios de los pasajeros, quienes no esperaban ver tal contenido durante su viaje.

Reacciones de los pasajeros

Tras el inicio de la proyección, muchos pasajeros comenzaron a expresar su descontento. Algunos de ellos describieron la película como “40 minutos de pene y tetas”, enfatizando su sorpresa ante la inadecuada selección. Adicionalmente, varios viajeros mencionaron que las pantallas estaban bloqueadas, lo que les impedía apagar la película o cambiar a otro contenido por su cuenta. Esta falta de control sobre el sistema de entretenimiento contribuyó aún más a la frustración general.

daddio.jpg Una escena de la película porno que se pasó en el avión.

La situación se volvió incómoda cuando los pasajeros del avión intentaron comunicarse con la tripulación para resolver el problema. A pesar de que el equipo de a bordo hizo intentos de reparar las pantallas de aquellos que no deseaban ver la película, el intento resultó infructuoso. Ante esta realidad, la tripulación optó por detener la proyección de Daddio y reemplazarla por una película destinada a un público más joven.

Disculpas y reflexiones de la aerolínea

Posteriormente, Qantas emitió una disculpa pública a los pasajeros, reconociendo que la selección de la película no había sido adecuada para la totalidad del vuelo. Un portavoz de la aerolínea declaró: “Está claro que la película no era adecuada para todo el vuelo y nos disculpamos sinceramente con los clientes por esta experiencia”. Además, aseguraron que “todas las pantallas se cambiaron a una película familiar durante el resto del vuelo, que es nuestra práctica estándar para los raros casos en los que no es posible seleccionar películas individuales”.

Desde la compañía, se informó que se está revisando el proceso de selección de películas para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir en el futuro. Este incidente pone de manifiesto la importancia de tener protocolos claros en el entretenimiento a bordo y la necesidad de adaptar la oferta a las expectativas y requerimientos de los pasajeros, especialmente en lo que respecta a contenido sensible o para adultos.