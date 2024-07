Qué se sabe del autor del tiroteo contra Donald Trump

¿Quién era Thomas Matthew Crooks?

Según el FBI, Crooks no llevaba identificación, por lo que los investigadores utilizaron tecnología de ADN y reconocimiento facial para identificarlo. Residente de Bethel Park, Pennsylvania, a unos 70 km (43 millas) del lugar del intento de asesinato, se graduó en 2022 de la Escuela Secundaria de Bethel Park con un premio de $500 en matemáticas y ciencias, según un periódico local.

Crooks trabajaba en la cocina de un hogar de ancianos local, a poca distancia en coche de su casa. Los registros de votantes estatales muestran que era un republicano registrado, según los medios estadounidenses. También se informa que donó $15 al grupo de campaña liberal ActBlue en 2021.

Tenía una membresía en un club de tiro local, el Clairton Sportsmen's Club, durante al menos un año. Según su sitio web, el club está basado al sur de Pittsburgh y es "una de las instalaciones de tiro principales en el área tri-estatal" de Pennsylvania, Ohio y Virginia Occidental, y cuenta con más de 2,000 miembros. Tiene múltiples campos de tiro, incluyendo una instalación de rifle de alta potencia con blancos hasta a 171 metros de distancia.

“El club condena totalmente el acto insensato de violencia”, dijo el abogado Robert S Bootay III, quien representa a la organización, al Los Angeles Times. Las autoridades creen que el arma utilizada para disparar contra Donald Trump fue comprada por el padre de Crooks, según informa la agencia de noticias Associated Press. Dos oficiales dijeron a AP, bajo condición de anonimato, que el padre de Crooks compró un arma hace al menos seis meses.

Según informes de medios estadounidenses, Crooks llevaba una camiseta de Demolition Ranch, un canal de YouTube conocido por su contenido sobre armas y demolición. El canal cuenta con millones de suscriptores que presentan videos sobre diferentes armas y dispositivos explosivos. El día después del tiroteo, fuentes policiales informaron a CBS, socio estadounidense de la BBC, que se encontraron dispositivos sospechosos en el vehículo de Crooks. Según CBS, el sospechoso tenía un equipo comercialmente disponible que parecía capaz de activar los dispositivos. Los técnicos de bombas fueron llamados al lugar para asegurar e investigar los dispositivos.

¿Cuál fue su motivación?

Después de establecer la identidad de Crooks, la policía y las agencias están investigando su motivo. "Actualmente no tenemos un motivo identificado", dijo Kevin Rojek, agente especial a cargo del FBI en Pittsburgh, en una rueda de prensa el sábado por la noche. La investigación sobre lo ocurrido podría durar meses y los investigadores trabajarían "incansablemente" para identificar cuál fue el motivo de Crooks, dijo Rojek.

Hablando con CNN, el padre de Crooks, Matthew Crooks, expresó su desconcierto sobre lo que está sucediendo, pero afirmó que "esperaría hasta hablar con las fuerzas del orden" antes de hablar sobre su hijo. Según el FBI, la familia de Crooks está cooperando con los investigadores.

La policía selló la carretera que conduce a la casa donde Crooks vivía con sus padres. Una vecina dijo a CBS que los oficiales la evacuaron en medio de la noche sin previo aviso. La policía de Bethel Park mencionó que había una investigación de bomba alrededor de la casa de Crooks. El acceso a la zona sigue estando estrictamente controlado, con vehículos policiales bloqueando las carreteras. Solo se ha permitido la entrada y salida a los residentes.

Fuentes policiales dijeron a CBS que creen que hubo algún grado de planificación antes del tiroteo. Sin embargo, el tiempo dedicado a esa planificación sigue siendo objeto de una investigación en curso. La policía cree que actuó solo, pero continúa investigando si fue acompañado al mitin.

¿Qué tipo de persona era?

Hasta ahora, ha surgido una imagen confusa y a veces contradictoria de quién era Thomas Matthew Crooks como persona. Hablando con el medio local KDKA, algunos jóvenes locales que fueron a la escuela con él lo describieron como un solitario, que era frecuentemente intimidado y a veces vestía "atuendos de caza en la escuela".

Otra ex compañera de clase, Summer Barkley, lo describió de manera diferente, diciendo a la BBC que "siempre sacaba buenas notas en los exámenes" y era "muy apasionado por la historia". "Sabía mucho sobre gobierno e historia", dijo. "Pero no era nada fuera de lo común... siempre fue amable". Describió que era bien querido por sus maestros. Otros simplemente lo recordaban como tranquilo. "Estaba ahí, pero no puedo pensar en nadie que lo conociera bien", dijo un ex compañero de clase, que pidió permanecer en el anonimato, a la BBC. "No es un tipo en el que realmente piense. Pero parecía estar bien".

Jameson Myers, ex miembro del equipo de rifle varsity de la Escuela Secundaria de Bethel Park que se graduó junto a Crooks en 2022, mencionó a CBS que no logró entrar en el equipo. "Ni siquiera logró entrar en el equipo junior varsity después de intentar", agregó Myers. "Nunca volvió a las pruebas por el resto de la escuela secundaria".

Otra persona que fue a la escuela con Crooks dijo a ABC News que "disparaba terrible" y "no estaba realmente apto para el equipo de rifle". El distrito escolar mencionó que no había registro de que Crooks intentara unirse al equipo y que "nunca apareció en una lista". Myers recuerda a Crooks como aparentemente un "chico normal" que "no era particularmente popular, pero nunca fue molestado ni nada". "Era un buen chico que nunca hablaba mal de nadie y nunca pensé que fuera capaz de nada de lo que he visto que hizo en los últimos días".