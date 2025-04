Quién era el CEO que murió junto a su familia al caer un helicóptero en Nueva York

Murió el CEO de Siemens España , Agustín Escobar , en un accidente de helicóptero. El hombre viajaba con su familia en un vuelo turístico organizado por la empresa New York Helicopters Tours , cuando, por razones que se investigan, la aeronave se estrelló en el río Hudson.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/1910430748064268524&partner=&hide_thread=false #URGENTE | Son 6 las personas muertas por el desplome de un helicóptero sobre el Río Hudson en Nueva York - AP. pic.twitter.com/OoKZC3aanN — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) April 10, 2025

Agustín Escobar, de 50 años de edad, ostentó el puesto desde 2022, aunque desde 2019 lideraba Siemens Mobility para el suroeste de Europa. Con más de 20 años de trayectoria en la empresa, había ocupado varios cargos de liderazgo en diversas áreas como movilidad, gestión energética, e infraestructuras, tanto en Europa como en América Latina y en Norteamérica.

En esta familia no solo Escobar destacaba por su desempeño laboral, también su mujer, Merce Camprubí Montal, que era directiva de Siemens, trabajaba como gerente global de comercialización de la empresa energética.

Asimismo, era la nieta del expresidente del FC Barcelona, Agustí Montal Costa (1969-1977). Gracias a su impulso, el club azulgrana fue recuperando todos sus símbolos, empezando por el nombre de la Entidad, FC Barcelona, en lugar del españolizado Club de Fútbol Barcelona que se había impuesto en 1941.

Lo que se sabe del accidente

De acuerdo con el medio estadounidense, la familia del empresario llegó ese mismo día a la ciudad desde Barcelona - su lugar de residencia - y decidieron alquilar el helicóptero para disfrutar de un vuelo turístico rutinario en Nueva York, con la intención de apreciar, desde las alturas, las vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores. Por circunstancias que aún están por determinar, la aeronave perdió sus rotores, precipitándose al vacío y acabando por caer en las aguas del río, que en esta época del año tienen una temperatura que ronda los 7ºC.

Las autoridades federales continúan trabajando para la obtención de más detalles con el fin de descubrir las causas de este accidente. Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, confirmó a los medios que han muerto seis personas, con una declaración de que “seis almas inocentes han perdido su vida”, añadiendo que el accidente “te destroza el corazón y es peor de lo que podríamos haber imaginado”. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ofreció todo el apoyo del Gobierno a los familiares de los fallecidos tras darse a conocer el suceso.

El director ejecutivo de New York Helicopter Tours, Michael Roth, se ha mostrado afectado tras el trágico accidente ocurrido en el río Hudson: “No he visto algo así en los 30 años que llevo en el negocio”, declaró al New York Post, apuntando a un posible fallo mecánico o al impacto de un ave de gran tamaño como hipótesis preliminares sobre las causas del siniestro. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) ha confirmado la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido.