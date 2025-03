Tiene 98 años, hace windsurf y reveló su increíble dieta para sentirse una joven

Lejos de las prisas matutinas, Mariuccia inicia su jornada cerca de las 11 del mediodía con un brebaje energético: medio litro de agua enriquecida con suplementos de magnesio y potasio. Esta mezcla, según explica, fortalece su sistema óseo y regula su presión arterial. Mientras lo consume, dedica tiempo a informarse: “Mantener la mente ocupada es esencial”, afirma. Su día avanza entre lecturas y noticieros, evitando la inactividad intelectual. La crítica a la comida moderna surge al mediodía: “Los sabores han perdido autenticidad; todo es industrializado”, lamenta. Por eso, cultiva sus propias frutas y verduras, garantizando frescura desde la tierra hasta su mesa.

UTDI6OS2MYCNFW7DWRPGMBE5RA.avif

Aunque su paladar rechaza los productos congelados, su dieta no se reduce a restricciones. El menú diario incluye ensaladas preparadas por su esposo —treinta años más joven—, quien asume roles domésticos con naturalidad. El plato estrella son zanahorias gratinadas con tomate y apio, acompañadas de pan tostado, mozzarella de búfalo y aceitunas. “Mis dientes ya no son los de antes, pero disfruto cada bocado”, bromea. Las cenas priorizan vegetales cocidos, aunque no renuncia a una ocasional porción de carne: “Hoy precisamente cenaré eso”, confiesa. Esta flexibilidad, combinada con ingredientes orgánicos, sustenta su filosofía alimentaria: equilibrio sin sacrificar el placer.

El deporte como legado: una pasión que se mantiene a lo largo de los años

La actividad física ha sido un pilar desde su juventud. Aprendió a nadar durante el régimen de Mussolini, y con los años sumó tenis, golf y windsurf —este último reservado para veranos en Cerdeña—. “La vela cada vez exige más esfuerzo, pero no pienso abandonarla”, comenta. Solo interrumpió su rutina durante los embarazos, demostrando que la maternidad no limitó su vitalidad. Su aversión a las tareas domésticas la llevó a delegar responsabilidades: “Mi marido se levanta antes y prepara desayunos con kiwi, zumo de naranja y té de hinojo. Así garantizamos una digestión óptima”, detalla.

mariucia.webp

La dinámica conyugal desafía estereotipos. Mientras él, ingeniero eléctrico, gestiona las mañanas, ella enfoca su energía en el autocuidado. Esta distribución refleja un entendimiento mutuo: “Nuestros horarios son distintos, pero nos complementamos”, explica. La ausencia de hijos en el hogar actual permite una rutina centrada en bienestar personal, sin presiones externas.

Mariuccia atribuye su longevidad a la constancia. “Nunca abandoné el deporte ni descuidé mi alimentación”, resume. Sin embargo, reconoce que la rigidez no es la clave: permitirse caprichos gastronómicos y adaptarse a los cambios físicos son igualmente cruciales. Su historia no solo inspira por su edad, sino por su enfoque desprejuiciado: envejecer no implica renunciar a la vitalidad, sino reinventar las formas de disfrutarla. Con 98 años a cuestas, su próximo viaje a Cerdeña prueba que los límites los define uno mismo.