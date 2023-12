Time eligió a Taylor Swift como "persona del año"

La cantante de 33 años pasó el año viajando por todo el mundo con su gira "Eras Tour", en la que mostró la música de toda su carrera, batió récords de venta de entradas e impulsó la economía de todas las ciudades que visitó. "Es la vez en que más orgullosa y feliz me he sentido, y la vez en que más creativamente realizada y libre me he sentido", dijo Swift a Time, que ha concedido el premio a casi todos los presidentes de Estados Unidos desde su creación en 1927.