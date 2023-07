Turista argentino salvó a una mujer de su agresor en Viña del Mar

Por los gritos del hombre retenido, varias personas se acercaron al lugar del hecho para intentar que el ladrón no se escape. "Mira como me tiene, no he hecho nada", dice buscando que alguno de los presentes lo ayude a escapar.

Turista argentino delincuente Viña del Mar.mp4

Según expresó Bonaparte Giménez, el sospechoso atacó primero a una mujer, quien dijo que era su pareja, por lo que salió en su defensa y en ese momento fue que el asaltante intentó sustraerle el teléfono celular. “Es mi polola (novia)”, se defendió el delincuente, mientras forcejeaba para poder liberarse.

El joven argentino volvió a mirar hacia la cámara y agregó: “Estoy ejerciendo mi derecho a legítima defensa, el señor me sacó el celular de la mano”.

Por su parte, la mayor Ingeborg Villa, de la 1ra. Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, informó a la prensa que el delincuente detenido contaba con varios antecedentes penales y detalló: “Tiene bastantes reiteraciones; nueve reiteraciones por distintos delitos afines al que cometió como robo, uso de arma blanca, entre otros”. Quedó formalmente detenido por el delito de “robo con violencia”.

En tanto, el sitio informativo chileno Bio Bio consignó que el tribunal de Viña del Mar decretó la prisión preventiva del delincuente y 40 días de plazo para la correspondiente investigación.