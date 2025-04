Un helicóptero con varios pasajeros cayó en el río Hudson frente a Manhattan

Según los primeros informes difundidos por medios locales como CBS News, el helicóptero habría impactado contra el agua por causas que aún no fueron determinadas. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para determinar qué provocó la caída de la aeronave.

Embed #URGENTE | Son 6 las personas muertas por el desplome de un helicóptero sobre el Río Hudson en Nueva York - AP. pic.twitter.com/OoKZC3aanN — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) April 10, 2025

El punto exacto del incidente está próximo a uno de los paseos costeros más transitados de Manhattan, así como al parque Hudson River Park y a la escultura “Water’s Soul”, en la costa opuesta de Jersey City. La zona suele contar con una importante circulación peatonal y de ciclistas, así como con embarcaciones turísticas y de transporte.

Tras el impacto, varios testigos registraron en video el momento en que las unidades de emergencia se aproximaban al área. Algunos indicaron que vieron al helicóptero perder altura rápidamente antes de caer al agua. No se reportaron explosiones ni incendios tras el impacto.

La investigación

Al momento, no hay confirmación oficial sobre el número de personas a bordo ni sobre su estado de salud, pero algunos medios locales aseguran que hay víctimas fatales. Tampoco se confirmó a qué empresa pertenecía la aeronave ni si se trataba de un vuelo privado, comercial o turístico. En la ciudad de Nueva York operan numerosas compañías que ofrecen recorridos aéreos para visitantes, especialmente en esa zona.

En tanto, el FDNY confirmó que “se está trabajando activamente en la escena” y que la situación se encuentra “bajo control”. No obstante, advirtieron que la investigación llevará tiempo y que hasta tanto no se obtenga más información, no se realizarán especulaciones sobre las causas del accidente.

Embed #AHORA | Un helicóptero ha caído en el Río Hudson de Nueva York. Tareas de rescate en estos momentos. https://t.co/F6b5U65wOT pic.twitter.com/RdrsHm3G8w — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) April 10, 2025

El incidente generó demoras en el tránsito en las inmediaciones, debido a la concentración de vehículos de emergencia en la autopista West Side y en Spring Street. La policía local recomendó evitar la zona hasta nuevo aviso. No se reportaron daños en estructuras ni afectaciones mayores en el tránsito fluvial de la zona.

El antecedente

La caída de aeronaves en el río Hudson registra antecedentes en la última década. El más recordado, es el amerizaje del vuelo 1549 de US Airways en enero de 2009, cuando el piloto Chesley “Sully” Sullenberger logró aterrizar un avión comercial en el río tras perder ambos motores, salvando la vida de las 155 personas a bordo.

aterrizaje en el rio hudson.webp El histórico amerizaje en el río Hudson.

Respecto del hecho de este jueves, desde el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y la FAA se espera un parte oficial en las próximas horas, que determine si la aeronave contaba con las habilitaciones correspondientes y si hubo fallas técnicas, humanas o climáticas que pudieran haber influido en el accidente.