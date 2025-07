"Todavía estoy tratando de asimilarlo todo. Me dijo adiós con la mano y todo su cuerpo se quedó inerte ", recordó la mujer en un desgarrador testimonio recogido por News 12 Long Island. Oficialmente, McAllister, de 61 años, murió luego en el hospital, después de sufrir varios infartos, pero su esposa sintió que ese fue el momento de la despedida.

resonancia magnetica EEUU Un hombre murió atrapado por un resonador magnético: el estremecedor relato de su esposa

Es que, al ingresar a la sala donde se encontraba la máquina, el hombre omitió quitarse una “una gran cadena metálica alrededor de su cuello”, según informó oficialmente el Departamento de Policía del Condado de Nassau (NCPD) en un comunicado de prensa.

“En ese instante, la máquina lo giró, lo atrajo hacia adentro y llegó a la resonadora magnética”, comentó Adrienne.

El desesperado pedido de la mujer a los técnicos del resonador

En la entrevista televisiva, Adrienne Jones-McAllister recordó entre lágrimas uno de los que seguramente fue uno de los momentos más estremecedores de su vida. Dijo que vio “cómo la máquina lo arrebataba” y “lo jalaba” por culpa del collar.

"Le decía: '¿Podrías apagar la máquina? Llama al 911. Haz algo. ¡Apaga esta maldita cosa!'", le suplicó a uno de los técnicos encargados del estudio, que intentó luego extraer al hombre desde el interior de la máquina.

Keith McAllister fue trasladado de urgencia al hospital local, en estado crítico y un día después del incidente se comunicó formalmente su deceso, a causa de las heridas recibidas.

"No he podido dormir, apenas como. No lo puedo creer", reconoció Adrienne entre sollozos, en momentos en que el Departamento de Policía del Condado de Nassau continuaba realizando una investigación acerca de este fatal incidente.

La mujer realizó gran parte de la entrevista en una silla de ruedas, lo que puede denotar algún problema de movilidad que no fue especificado. Pese a que en el final del video se la ve de pie, pudo haber sido aquel inconveniente el que motivó el ingreso de su marido a la sala de resonancia.

La explicación de un experto

De acuerdo con la explicación de Payal Sud, un médico que desarrolla su labor profesional en el Hospital Universitario North Shore, en el mismo condado donde ocurrió el incidente, este accidente deja en evidencia los peligros de no atender los protocolos en este tipo de estudios.

Según indicó, en líneas generales los pacientes se enfrentan a situaciones como asfixia y lesiones en la columna cervical si no siguen las instrucciones. Y en cuanto a este hecho en particular, en diálogo con WCBS-TV, remarcó: "Si fuera una cadena enrollada alrededor del cuello, me imagino cualquier tipo de estrangulamiento que pudiera ocurrir".

¿Qué es una resonancia magnética?

Según la prestigiosa Clínica Mayo “la resonancia magnética es una técnica de obtención de imágenes médicas que utiliza un campo magnético y ondas de radio generadas por computadora para crear imágenes detalladas de los órganos y de los tejidos del cuerpo”.

“La mayoría de los aparatos de resonancia magnética son grandes imanes con forma de cilindro. Cuando te encuentras recostado dentro de una máquina de resonancia magnética, el campo magnético dentro de esta trabaja con las ondas de radio y los átomos de hidrógeno en el cuerpo para crear imágenes de cortes transversales, como las rebanadas de un pan”, detalló la institución en si sitio web.

Al mismo tiempo, la clínica detalla las precauciones que se deben tomar antes de realizar procedimientos de ese tipo. “Debido a que la resonancia magnética utiliza imanes potentes, la presencia de metal en tu cuerpo puede ser un peligro para la seguridad si es atraído por el imán”, informa.

“Aunque no los atraiga el imán, los objetos metálicos pueden distorsionar las imágenes por resonancia magnética. Antes de que te realicen una resonancia magnética, es probable que completes un cuestionario donde menciones si tienes dispositivos metálicos o electrónicos en el cuerpo”, asegura.

Y completa: “A menos que el dispositivo que tengas esté certificado como seguro para la resonancia magnética, es posible que no puedan hacerte dicho procedimiento”.