Una megaestrella del rock tuvo un hijo extramatrimonial y pidió disculpas a su familia

El mundo del rock suele estar vinculado a los excesos, aunque no siempre sea así. Sin embargo, las megaestrellas no hacen mucho por desmentir esta versión. Así ocurrió en las últimas horas con el conocido cantante de una de las bandas más famosas del mundo, que confirmó que tuvo un hijo extramatrimonial .

Así lo confirmo el cantante desde su cuenta de Instagram, donde le dio la bienvenida a su nueva hija: “Recientemente, me he convertido en padre de una hija, que nació por fuera de mi matrimonio. Planeo ser un padre amoroso y comprensivo para ella” , reveló.

Todo eso llevó a que el comunicado, realizado en las últimas horas, se viralizara rápidamente en las redes sociales.

Quién es la megaestrella del rock que generó impacto por la noticia

Se trata nada menos que de Dave Grohl, cantante vocalista de los Foo Fighters. Grohl reveló en un comunicado que fue padre nuevamente de una niña, que nació por fuera de su actual matrimonio con Jordyn Blum, con quien está casado desde 2003.

Grohl lleva 21 años casado con Jordyn Blum, su segunda esposa, y juntos tuvieron tres hijas. Previamente, el músico estuvo casado con Jennifer Leigh Youngblood y su relación termino luego de que él admitiera haberle sido infiel.

“Amo a mi esposa y a mis hijos, y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperar su confianza y ganarme su perdón”, se lamentó el músico.

“Estamos agradecidos por su consideración hacia todos los niños involucrados, a medida que avanzamos”, finalizó.

La inspiración que hizo surgir Foo Fighters

Dave Grohl estaba en la cima de su carrera en la década del ’90 cuando se destacaba como el baterista de Nirvana. Hasta que en 1994, su líder Kurt Cobain tomó la drástica decisión de quitarse la vida y dejar a su banda y sus fanáticos a la deriva.

Pero un episodio hizo que el músico volviera a creer en su talento en el momento menos pensado, mientras paseaba por Irlanda en un viaje con amigos y vio en la ruta en un lugar recóndito a un joven haciendo dedo.

Foo Fighters.jpg

Ese chico usaba una remera de Nirvana y eso le hizo ver lo lejos que habían llegado con su música. Ese fue el detonante que lo hizo volver a intentarlo y crear Foo Fighters, una de las bandas más exitosas y vigentes.

Pero la historia no termina ahí, según contaron en Radio Rock and Pop, las redes sociales hicieron que ese chico con remera de Kurt Cobain tenga nombre y apellido. Se trata de Lorcan Dunne. Su tío, Eion Tighe, dio detalles en X y reveló que su sobrino reconoció que en uno de los autos iba Dave Grohl y que no quiso remolcarlo.

A pesar de no haberlo subido a su auto, Lorcan Dunne fue la pieza clave para la vuelta a la música de una de las leyendas del rock. “Vi que Kurt me miraba en esa remera, en ese lugar recóndito y me di cuenta que tenía que volver”, contó Grohl.