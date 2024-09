Voraz incendio en el Amazonas boliviano y brasilero: desesperado pedido de ayuda

Sequía en el Amazonas brasilero..jpg

Se estima que el fuego destruyó 3,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales este año, aunque fundaciones privadas elevan la cifra a más de 4 millones. El gobierno declaró una “emergencia nacional”.

Qué está pasando con los incendios en Bolivia

Unos 3000 bomberos combaten las llamas en el Amazonas boliviano. Otros 60 llegaron desde el vecino Brasil. En los próximos días arribarán contingentes desde Chile, Venezuela y Francia.

“Seguiremos trabajando para mitigar el impacto de los incendios, proteger nuestros ecosistemas y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas”, dijo Arce.

Los incendios afectan en especial el departamento de Santa Cruz, el más extenso y poblado del país. Una nube densa de humo cubrió este martes amplias áreas de Bolivia. Por ello, las clases se dictaron este martes en forma virtual en las regiones de Santa Cruz, Beni y Pando.

Los incendios comenzaron en mayo. Pero en las últimas semanas se descontrolaron, según advierten autoridades.

El alcalde de Riberalta dijo que su municipio carece de agua para combatir las llamas a causa de la sequía que afecta a la zona. “Necesitamos ayuda. El gobierno municipal solo tiene dos cisternas y eso no nos abastece para llevar agua. No tenemos recursos hídricos. No hay equipos. Usamos ramas y hasta pateamos el fuego”, precisó.

Los incendios también golpean Brasil

Pero los incendios también afectan a Brasil. Casi 5 millones de km2 se vieron afectados por el humo en Brasil, es decir, 60% del territorio, según estimaciones de Karla Longo, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), a partir de datos por satélite.

Y “si tenemos en cuenta las zonas afectadas en los países vecinos y en el océano Atlántico, la superficie alcanzada el domingo es de 10 millones de km2″, precisó la investigadora en un correo enviado a la AFP.

Sao Paulo, la mayor ciudad de América Latina situada en el sureste de Brasil, figuró este lunes por momentos a la cabeza de la clasificación de las mayores metrópolis más contaminadas del mundo, según la empresa de vigilancia de calidad del aire IQAir, basada en Suiza.