Wyndham Hotels & Resorts cerró el año celebrando sus logros en Latinoamérica

Gustavo Viescas, presidente de WHR a nivel LATAMC, dijo que "cada día ayudamos a nuestros propietarios y hoteleros a ir más allá y ofrecer un servicio sin igual, un servicio BEYOND. Con marcas reconocidas, el programa de recompensas número uno en la industria, un pipeline de desarrollo récord y niveles históricos de compromiso y retención de franquiciados, nunca ha habido un mejor momento para ser parte Wyndham".

Beyond Wyndham Hotels & Resorts

La agenda contó con más de 20 paneles, entrevistas, presentaciones individuales, talleres, sesiones interactivas y casos de éxito a lo largo de dos días de contenido y mucho networking. Entre los temas que se abordaron se encuentran las tendencias sobre los viajeros globales, cómo la tecnología está revolucionando la gestión de ingresos, cómo mejorar el rendimiento a partir de inversiones en campañas de Google, sostenibilidad hotelera, innovación y calidad en el servicio, además de estrategias para potenciar ventas globales, distribución inteligente y generación de ingresos, entre otros.

De qué se trata Wyndham Connect

La nueva plataforma de interacción con los huéspedes de Wyndham, impulsada por Canary Technologies, mejora aún más la experiencia del huésped al ofrecer a los propietarios de hoteles una serie de herramientas de vanguardia, centradas en dispositivos móviles, que les ayudan a atender mejor a los viajeros de hoy y a sus necesidades en constante evolución.

Está diseñada en torno a cuatro áreas clave:

Mensajería en las Propiedades Impulsada por IA

Integrada directamente con los sistemas de gestión de propiedades de próxima generación de Wyndham (SynXis Property Hub y Opera Cloud), los huéspedes pueden enviar mensajes de texto directamente a los hoteles para cualquier necesidad durante su estadía. Las preguntas frecuentes son respondidas por la IA de Hospitalidad de Wyndham, lo que permite al personal del hotel centrarse en otras necesidades de los huéspedes.

Check-In Móvil Inteligente

Aprovechando el liderazgo de Wyndham en introducir el check-in y check-out móvil en el segmento económico, esta nueva oferta ayuda a proteger a los hoteles contra devoluciones de cargos indebidas y fraudes al incorporar la verificación de tarjeta de crédito e identificación antes de la llegada de los huéspedes, lo que agiliza significativamente el proceso de registro.

Beyond Wyndham Hotels & Resorts

Venta Dinámica

Los hoteles pueden interactuar con los huéspedes antes de su llegada, ofreciendo mejoras como check-in anticipado, check-out tardío y actualizaciones de habitación. De esta manera, los propietarios de los hoteles pueden desbloquear fácilmente nuevas oportunidades para aumentar los ingresos y mejorar su rentabilidad.

Check-Out Móvil Inteligente

Al momento del check-out, el personal de limpieza es notificado automáticamente que una nueva habitación está lista para ser limpiada, mientras que la pantalla de check-out en el dispositivo del huésped solicita una reseña sobre su estadía. En promedio, las propiedades piloto están experimentando un aumento del 25% en las reseñas positivas.

Wyndham Advantage

Las nuevas plataformas de interacción con propietarios y huéspedes de Wyndham se suman a una creciente lista de herramientas y recursos adicionales, que en conjunto ofrecen a los franquiciados Wyndham Advantage.

Desde sistemas de gestión de propiedades e ingresos de próxima generación, hasta servicios complementarios de opt-in que impulsan los ingresos, como sus Signature Reservation Services, y programas de fidelización como The Rewards Circle, Wyndham continúa dedicando el alcance completo de sus recursos al éxito a largo plazo de sus franquiciados.

Beyond Wyndham Hotels & Resorts

En los últimos 6 años, la compañía ha invertido más de $325 millones en tecnología, ofreciendo innovaciones en ventas, marketing y tecnologías digitales pioneras en la industria, todo mientras expande su soporte operativo en el terreno para los hoteles.

Presencia de Wyndham en LATAMC y en la Argentina

Wyndham tiene actualmente más de 260 proyectos en operación en América Latina y el Caribe, con más de 43.000 habitaciones. De este total, 55 hoteles y más de 4100 habitaciones se encuentran en Argentina, están presentes en 40 ciudades del país y 7 de sus marcas presentes: Esplendor by Wyndham, Wyndham y Dazzler by Wyndham, Wyndham Garden, Ramada by Wyndham, Days Inn by Wyndham y Howard Johnson by Wyndham y tiene un pipeline con 7 nuevos contratos ya firmados en el país con aperturas estimadas por los próximos años.

Según los últimos balances trimestrales de la compañía, el pipeline global registra su 17º trimestre consecutivo de crecimiento secuencial y la región LATAMC cuenta con más de 90 contratos firmados en los últimos 2 años y más de 90 ejecutados para abrir en los próximos años, lo que representa más más de 17,000 nuevas habitaciones para la región.