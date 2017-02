El juez Marcelo Muñoz rompió el silencio y brindó una extensa entrevista exclusiva en medio del jury en su contra. Ante los micrófonos de LU5 mantuvo su postura y criticó al fiscal José Gerez a quien acusó de utilizarlo para impulsar su carrera política.

"Esto se ha transformado en un juicio mediático. En los medios se me ha tildado como un monstruo", aseguró el magistrado quien refirió en todo momento que el proceso no tuvo que ver con su desempeño como juez. Muñoz sostuvo que el accidente que protagonizó terminó en una persecución mediática ya que "de 120 días que pasaron, 118 salí en el diario".

En este sentido, volvió a señalar al fiscal general José Gerez y afirmó durante la entrevista: "No me voy a hacer la víctima, pero entiendo que (Gerez) está aprovechando esta situación para posicionarse políticamente y seguirá atacándome. Siento que me está utilizando y le está saliendo bastante bien".

Además, dijo que durante el juicio sintió que el fiscal se burlaba de él y que no se lo puede juzgar por su desempeño como juez porque el hecho sucedió fuera de su trabajo o por la comisión de delito porque fue un accidente.

En relación al choque, aseguró que quedó demostrado que tuvo un accidente cerebrovascular y reiteró que no recuerda nada de lo sucedido. "No recuerdo el accidente, no tengo idea. Se que me desperté, no me detuvo la policía, y ahí me di cuenta. Se acercó un muchacho que me manifestó lo del árbol" y agregó que, de haberse dado cuenta que había chocado contra Leandro Córdoba y su pareja, se hubiera detenido: "No tiene ningún sentido huir", declaró.

La entrevista completa del juez Marcelo Muñoz con Alejandro Lillo se emitirá entre las 13 y las 15, durante la emisión del programa "Viento a Favor", por LU5.

Mirá la entrevista completa:

