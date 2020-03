Murieron 20 personas por los tornados en Tennesse

También, se comunicó que se desconoce el paradero de un importante número de personas. Las imágenes mostraron grandes daños en los edificios, líneas eléctricas caídas y estructuras que ahora son irreconocibles ya que el tornado las había reducido a escombros. Por su parte, una fuga de gas obligó a evacuar un edificio de la comunidad de Germantown. Ante este panorama, cerca de 40 personas debieron ser trasladadas a diferentes refugios con sus pertenencias. Uno de esos centros abiertos fue el Farmers Market, de Nashville. Según indicó la Cruz Roja Americana de Tennessee, casi 100 personas fueron atendidas mientras continuaba el mal clima.

Nashville Electric informó que cuatro de sus subestaciones fueron dañadas por el tornado y los cortes de energía estaban afectando a más de 44.000 clientes. Los Bomberos respondieron a unos 40 derrumbes en toda la ciudad. El aeropuerto John C. Tune "sufrió daños significativos debido al mal tiempo", de acuerdo a lo señalado por la portavoz Kim Gerlock. "Varios hangares quedaron destruidos y las líneas eléctricas están caídas", agregó. Aunque destacó que allí no se produjeron heridos, recomendó a los habitantes que no asistan el aeródromo hasta nuevo aviso.

Inundaciones en San Pablo: 10 personas muertas

En la madrugada de ayer, las fuertes lluvias se hicieron presentes en el estado de San Pablo, Brasil, y provocaron la muerte de 10 personas. Además, hay un desaparecido.

Tras las precipitaciones ocurridas en Río de Janeiro y que se cobraron la vida de cinco personas, el temporal llegó a los municipios paulistas de Santos, San Vicente y Guarujá. El gran diluvió generó deslizamientos de tierra, árboles caídos y el corte del suministro de energía. Hasta el momento se registraron 10 fallecidos, entre los cuales hay un bombero que se encontraba prestando servicio. Según el pronóstico del clima, continuará el mal tiempo en Brasil.

