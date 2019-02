Murió el diseñador Karl Lagerfeld, director de Chanel

Lagerdeld nació el 10 de septiembre de 1933 en Hamburgo y se hizo famoso como estilista y fotógrafo. Conocido como el "Kaiser de la moda", el famoso diseñador era además un gran empresario.

Su pasión por la costura lo llevó a trabajar día y noche hasta su último respiro. "He sobrevivido a varias generaciones. Eso es porque nunca he perdido mi entusiasmo. Me levanto cada mañana como si fuera el día de Navidad, esperando a los regalos", dijo en una entrevista.