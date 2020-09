Murió el pastor de Oro que pedía por un respirador

El reconocido vecino de Fernández Oro parecía Covid-19 y el último fin de semana de agostó llegó hasta el hospital de Cipolletti para solicitar asistencia por la imposibilidad de respirar. El hombre llegó el sábado, pero no pudo acceder a una cama de terapia porque estaba todo ocupado. Lo iban a trasladar a Viedma, pero finalmente lo ingresaron al hospital allense el domingo a las 23.

El hombre resistió hasta la noche de este miércoles, cuando falleció.

Desde la Asociación Mutualista Ocaso informaron que sus restos serán inhumados hoy a las en la necrópolis de Fernández Oro.

En ese momento la directora del hospital cipoleño Claudia Muñoz había explicado que se trataba de un paciente crítico. Dijo que no se lo internó en la ciudad porque no había lugar, y que un respirador no iba a cambiar el pronóstico de la enfermedad.

“Todavía no nos ha tocado elegir los pacientes porque camas en el sistema de salud hay pese a que estamos muy acotados. En Cipolletti el nivel de ocupación en terapia intensiva es del 100 por ciento. Las derivaciones se ven de moradas sobre todo en las personas que tienen cobertura de una obra social como fue el caso del hombre de Fernández Oro”, explicó Muñoz en diálogo con el noticiero de TN.

El pastor ingresó al hospital Pedro Moguillansky el sábado por la tarde derivado desde Fernández Oro, y fue trasladado a Allen el domingo a las 23.

Muñoz dijo que en ningún momento el paciente fue dejado a la deriva en el hospital cipoleño.

“Ingresó el sábado y se lo asistió hasta que se consiguió una cama. Esa cama estaba en Viedma y había que hacer todo ese trámite. En Río Negro tenemos cuatro hospitales de complejidad 6, en Bariloche, Cipolletti, Roca y Viedma, con cuidados críticos. De ahí en mas se va viendo la disponibilidad de camas en casos de necesitar un traslado y se lo pudo ubicar finalmente en Allen”, explicó.

Confirmó que en las horas que estuvo en Cipolletti estuvo internado con oxígeno, pero sin respirador.