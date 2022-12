Murió Joseph, el nieto de Bob Marley: tenía 31 años

El deceso del nieto de Bob Marley, fue confirmado en la revista Rolling Stone por medio de un comunicado emitido por su oficina de representación. A pesar de no informar acerca de los motivos de su fallecimiento (los primeros informes apuntarían a un ataque de asma), los mensajes de condolencia en las redes sociales por parte de diversas personalidades no se hicieron esperar.

Mark J. Golding, político jamaicano amigo de la familia escribió: "Me acabo de enterar de la trágica pérdida de Joseph 'Jo Mersa' Marley . Un talentoso joven artista de reggae, hijo de Stephen Marley y nieto de Bob Marley con solo 31 años. La pérdida de un hijo es un duro golpe que ningún padre debería enfrentar, mis condolencias para Stephen y toda la familia". La ministra de cultura Olivia Grange también hizo lo propio: "Me entristece profundamente la noticia de que el artista Joseph Marley, hijo de la estrella del reggae, Stephen Marley y nieto de la superestrella del reggae Bob Marley ha muerto".

¿Quién era “Jo” Mersa Marley?

El joven había ganado notoriedad, además de por ser el nieto de Bob Marley, por su carrera incipiente musical como cantante de reggae. Ya había lanzado “Burn It Down”, “Made It y No Way Out”, con buena repercusión y se disponía a lanzar al mercado un nuevo trabajo con un claro objetivo en mente: "Hacer algo nuevo con mis raíces", explicaba en uno de sus últimos encuentros con la revista Rolling Stone.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jo Mersa (@jomersamarley)

Las aptitudes musicales de Jo Mersa vienen de muy lejos, gracias a sus importantes raíces familiares. El artista comenzó a crear su propia música en la escuela secundaria y en el año 2010 lanzaba su primera canción oficial My Girl, con solo 18 años.

Cuatro años más tarde, Marley publicó su primer disco en solitario, llamado “Comfortable”, y hace seis se unió a su padre en una colaboración musical para su disco “Stephen Revelation Part 2: The Fruit of Life”.