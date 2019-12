Su primer disco fue “Childstar”, que no tuvo demasiado éxito pero captó la atención de Bonnie Raitt, quien le pidió una colaboración. En 1974 escribieron “Got You On My Mind”. Cuatro años después, la canción “September” de Earth, Wind & Fire (EW&F) se convirtió en un éxito.

Así comenzó una carrera plagada de hits, en el que se destaca la apertura de la icónica serie de los 90, Friends. "I'll be there for You" fue interpretada por The Rembrandts y llegó a los primeros puestos de las listas de popularidad gracias al éxito de la serie, que había captado la atención del público en Estados Unidos y otros países a mediados de la década.

Su canción, quizás la más popular de la era de las sitcoms, no fue sólo reconocida por el público. Los críticos también halagaron su trabajo y hasta recibió una nominación a los premios Emmy.

Gracias a ese hit logró llegar a Broadway, donde participó como compositora de la obra "El color púrpura", que fue nominada a un Tony y ganadora de un Grammy.

A través de las redes sociales, su compañera de vida Prudence Fenton le dejó un mensaje de despedida esta navidad, anunciando el fallecimiento de la compositora, que ocurrió el 24 de diciembre y a raíz de un paro cardíaco. “Descansa en Boogie Wonderlanddel 10 de noviembre de 1947 al 24 de diciembre de 2019”, escribió en honor a otra de sus canciones más populares.

La música no fue la única pasión de Willis. También disfrutaba del arte kitsch, que tiene una estética de mal gusto o pasada de moda, por lo que coleccionaba una gran cantidad de objetos de este tipo y hasta fue curadora de un museo temático inspirado en esta corriente artística.