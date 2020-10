Murió un voluntario brasileño que testeaba la vacuna de Oxford

Antonio Barra, el presidente de Anvisa, dijo a los medios que "el caso continúa en análisis y los test proseguirán. No tenemos todavía pedidos de registro y no hay plazos para responder. Es la mayor prioridad, pero no fijaremos ninguna fecha para evaluar los exámenes de las vacunas", concluyó.

Brasil tiene la segunda mayor cifra de muertes por COVID-19, con más de 154.000 decesos, sólo por detrás de Estados Unidos. Los casos en el país sudamericano suman más de 5,2 millones, el tercer peor brote después de Estados Unidos e India.

Luego de confirmada la información, las acciones de AstraZeneca cambiaron de tendencia y caían un 1,7%. Este laboratorio es el mismo que desarrolla en la Argentina la vacuna AZD1222.