Nació en Cutral Co hace 47 años y busca a su mamá

Si bien Mariangel (como figura su nombre en Facebook) pudo reconstruir algunos datos de su historia, todavía le faltan algunas piezas del rompecabezas. Sabe que nació el 3 de mayo de 1970 en el Hospital Rural Aldo Maulú de Cutral Co y que su mamá de crianza y una tía paterna la buscaron al día siguiente, pero fue entregada a pesar de que su familiar de sangre no quería. “Una tal Mecha Sosa (ya muerta) fue quien me entregó. Intenté hablar con enfermeras de esa época, pero han ‘perdido la memoria’ y mi familia de crianza dice no saber nada o no acordarse de aquel momento”, contó.

Fue anotada en el Registro Civil como hija biológica de sus padres de crianza. “Probablemente mi madre era de Zapala, pero hoy surgen nuevas posibilidades: podría ser de Cutral Co o algún paraje, quizá su padre criaba chivos. Ella trabajaría como empleada doméstica en alguna casa de familia de Campamento Uno (YPF) y posiblemente mi progenitor sea algún ingeniero de ese lugar. Me surgen dos nombres, Juanita o Beatriz”, detalló.