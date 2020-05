Nació con la cadera desplazada, la operaron 3 veces y sigue igual

“El pediatra me dijo que tenía que ver a un traumatólogo. Mi beba tenía su piernita afuera, y hacia ruido con el movimiento. Sacamos turno en el hospital y me dijeron que era muy chiquita para tratarla, que había que esperar 3 o 4 meses. Yo no sabía del tema, y me quedé tranquila”, expresó Belén Romero en diálogo con LM Cipolletti.

A los 2 meses La joven madre consiguió turno con otro traumatólogo en el hospital. “Me dijo que necesita un arnés, y lo usó un tiempo. Le hicieron placas pero el tratamiento no dio resultado, porque las piernas seguían fuera de lugar. A los 8 meses entró al quirófano en su primera cirugía, y le hicieron la operación para que la pierna entre en la cadera. Luego queda con un yeso para que esté inmovilizada”, relató la madre, con esperanzas de que el problema de salud quede solucionado.

El control médico a la semana de la primera cirugía reveló que el problema seguía y le ofrecieron volver a repetir el procedimiento.

“Fui a consultar a un traumatólogo particular, uno muy reconocido, porque no me daban confianza en el hospital. Me dijo que ese problema debió atenderse apenas nació, en los primeros tres meses, que no tendrían que haber demorado. Como no tengo obra social, tuve que volver al hospital y comenté la recomendación del traumatólogo particular, pero me respondieron que no recibían recomendaciones de profesionales de afuera”, contó la mujer y agregó que la respuesta de una de las jefas médicas fue: “Si no te gusta la atención acá, podes irte a Roca”.

El paso del tiempo agrava todo, necesita una respuesta urgente.

En enero del 2020 la pequeña fue sometida a una segunda intervención, con la colaboración de un especialista. Salió con una sola pierna enyesada, y le prometieron que iba andar bien, pero a los días volvieron a realizar un control y otra vez el procedimiento no había funcionado. Ingresó por tercera vez al quirófano, para el mismo procedimiento, que no logró resultados.

“La operaron dos veces en una semana, y mi nena no aguantó. Se descompuso terriblemente, y salió muy débil. Volvió con un yeso más grande, quedó inmovilizada, pero el problema seguía como el primer día”, cuestionó la madre.

En febrero pasado, cuando la nena cumplía un año, lograron un turno con un especialista de cadera en el hospital de Roca. Allí los atendió el médico y lo primero que le hizo fue retirarle el yeso ya que no cumplía una función más que lastimarle las piernas.

“En marzo íbamos a volver para poner la fecha de la cirugía, pero todo quedó suspendido por la pandemia de coronavirus. Pasó dos meses y no sabemos cuándo la podrán operar, y el paso del tiempo agrava más el problema. Los movimientos desgastan la cadera, y es un problema que con la intervención correcta tiene solución. En caso de no atenderse va a quedar renga para toda la vida. Necesitamos la atención médica urgente”, expresó.

Tras un descargo en las redes sociales la mujer consiguió que se comuniquen desde el hospital de Roca y programen una visita con el traumatólogo, aunque le adelantaron que todas las cirugías están suspendidas por tiempo indeterminado.

LEÉ MÁS

El drama de una cipoleña: parió a su beba en el baño del hospital

Carreras visitó el hospital y analizó la situación sanitaria