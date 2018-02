La proposición comenzó con una entrevista radial en la que Awada aseveró que "le daría" y fue un poco más allá al retrucar: "¿Quién no le daría?. Me gustan más las morochas, pero Sol es divina"

Los "palitos" que le tiró la hija del actor Alejandro Awada no pasaron desapercibidos para la chica del clima que respondió:"A mí ella me parece una bomba, así que no se…"

Pero la cosa no quedó ahí y siguió en la red social, donde la rubia manifestó que: "No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé". A lo que Awada respondió: "Porque aún no me conociste a mi".

Embed No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. — Maria Sol Perez (@SolPerez) 23 de febrero de 2018

Embed Porq aún no me conociste a mi ✨ https://t.co/10f4zYeZXu — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 24 de febrero de 2018

En esta red social llegó el remate cuando Naiara posteó una imagen de la chica del clima afirmando que había soñado con ella y después concluyó: "ya fue nos casamos".

¿Pasará algo entre las dos protagonistas del cruce?

