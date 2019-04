Nara Ferragut: "Me cansé y quería comenzar otra etapa"

(Se ríe) Sí, lo sé. Es que somos amigas, muy amigas, hace muchísimos años. Así que se dio de manera muy sencilla y con la espontaneidad de la confianza. Ella aceptó enseguida venir, ser la primera invitada de Nara que ver, y se estuvo preparando tanto como yo para el debut. La elegí a ella también porque fue una nota relajada porque es amiga. De hecho, el cierre con baile no fue improvisado: tenemos un grupo de baile juntas.

¿Te puso condiciones para la entrevista?

No, para nada. Me dijo que podíamos hablar de lo que quisiéramos. Ella me dijo que sea yo y que no tenga presiones. Peron nunca me planteé incomodarla, porque el programa no va por ahí y porque además es mi amiga y muy generosamente vino a dar una nota, que no da a nadie. Así que si bien no hubo temas tabú, no pensaba incomodarla ni traicionarla al aire. Ella ya me dio notas en los distintos lugares en los que estuve.

¿Cómo se tomó Marcelo Tinelli tu salida de Laflia después de cuatro años?

Ellos querían que siguiera trabajando para un formato para el verano. Y yo estaba queriendo, y quiero, cambiar la forma de vida. Quiero trabajar menos, quiero concentrarme en formar mi familia, quiero tener un hijo y tener tiempo para mi pareja. Así que quería bajar un cambio y también quería tener mi programa. Estuve cuatro años y estoy súper agradecida a Marcelo (Tinelli), a Chato (Prada) y a Fede (Hoppe). Y me fui llorando, me costó, porque estaba muy cómoda, pero también quería hacer otras cosas. Así que bueno, me fui.

¿Tenés pensado ir a Neuquén pronto?

Siempre. Amo Neuquén, es mi lugar, donde está la gente que más amo, donde crecí y donde me hice quien soy. La semana que viene voy a Neuquén a ver a mi vieja y voy con Sandrita, que trabaja conmigo hace como diez años y ya es parte de mi familia, y ella no conoce la Cordillera. Así que vamos a hacer un viaje de chicas de una semana a presentarle la Patagonia y nos quedamos en San Martín de los Andes. Por eso me encanta que me hagan notas para allá, para que me vea mi mamá. Una trabaja para determinadas cosas y a mí me importa que mi familia esté contenta.

Arrancaste un 2019 con todo: programa nuevo, obra de teatro llena en Mar del Plata y te casaste. ¿Por qué te casaste cuando ya casi nadie lo hace?

Es verdad. Es que somos los dos somos unos románticos. Él con 46 nunca se había casado. Yo venía de una experiencia frustrada, trunca, y pensé que no me iba a volver a casar. Pero me enamoré, él es increíble y desde el principio supimos que íbamos a estar siempre juntos. Y viste que ya cuando uno es grande ya sabe, y cuando querés formar tu familia, ¿qué vas a esperar? Y vino toda mi familia de Neuquén.

¿Tenés ganas de familia? ¿Tiene que ver con la edad también?

Sí, toda la decisión de relajar con el trabajo y de priorizar los afectos. Llegué a los 40 años, los cumplí en Cuba enamorada, y me di cuenta de que lo importante, para mí, está en otros lugares. Me encanta trabajar y lo que hago, me apasiona de verdad, pero las prioridades son otras: hoy mi prioridad pasa por mi vida de pareja, por estar con mi familia. Y por eso llega Nara que ver ahora. Yo me cansé de pelearme en la tele, me cansé del conflicto, me cansé del quilombo, y la verdad es que quiero ir para otro lado y tengo ganas de hacer algo que me represente más a mí.

¿Qué te proponés con el programa?

Quiero conocer a las personas desde otro lugar, capaz también preguntando cosas más profundas de las que quizás no se habla tanto en la tele. La idea fue ir por ahí y por eso arranqué con Claudia, con la que tengo mucha confianza. Además el programa va a tener juegos con el público, secciones divertidas, vamos aterminar bailado al final del programa. Ahora no llegamos por el tiempo pero la semana que viene vamos a poner el video.

Arrancaste bastante arriba con Claudia Villafañe, ¿quién sigue?

Y... Cuando terminé el programa Claudia me dijo que capaz el sábado que viene podría llegar a venir Dalma con Roma y presentarla acá en el programa. Así que imaginate que si se da, van a ser ellas. Pero bueno, lo vamos a definir en la semana.