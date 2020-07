Natalia Oreiro le robó un beso a un conductor en Got Talent

"No estudié nunca, recién ahora voy a poder audicionar para una academia", explicó Coronel al finalizar su interpretación. Mientras tanto, Oreiro se encontraba detrás del escenario ansiosa por saber la opinión del jurado sobre la actuación del cantante, específicamente esperaba la reacción de Petinetti el más difícil de conmover.

Sin embargo, Oreiro no se resistió y antes que dieran el veredicto final sobre la actuación de Coronel se acercó al jurado, específicamente a Orlando Petinatti y le dijo: "Disculpen, perdón. A mí me gustaría que repensemos nuestra relación". A lo que el conductor respondió:"Por la fuerza no me vas a sacar nada".

Natalia Oreiro Natalia Oreiro le roba un beso a Petinatti www.a24.com

Rápidamente Oreiro se acerca más y con las manos en el cuello le preguntó "¿y si te doy un beso?". Y él muy seguro respondió: "Lo que quieras". Ante la respuesta Natalia Oreiro no lo dudó dos veces y le dio el beso para ayudar al participante.

El episodio fue parte del sexto programa de Got Talent Uruguay, los cuales, fueron grabados antes de que iniciara la cuarentena por coronavirus. Y la actuación conmovedora de Diego Coroneles le hizo alzarse con un botón de oro, el cual, le asegura el pase a las semifinales.

