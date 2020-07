Natalia Oreiro llega a Netflix con su gira por Rusia

Según confirmó Oreiro en sus redes , el documental podrá verse el 6 de agosto. La cinta ya se proyectó el 27 de junio de 2016 en el marco del Festival Internacional de Moscú. Sin embargo, la película nunca se exhibió en los cines.

https://twitter.com/CheNetflix/status/1285954678606434304 Un documental de la vida de Natalia Oreiro ya me parecía interesante. Ahora, ¿un documental de Natalia Oreiro en su gira de 2014 en Rusia a bordo del transiberiano? DAME 5. Nasha Natasha, dirigida por Martín Sastre y producida por @AxelKuschevatzk, llega a Netflix el 6 de agosto. pic.twitter.com/qQwKJdIabR — CheNetflix (@CheNetflix) July 22, 2020

Se instala

Actualmente, Oreiro se encuentra tramitando su ciudadanía rusa. La cantante uruguaya reveló a la prensa que, probablemente, una vez que pase la pandemia se instalará en ese país con su familia. Tal como aseguró a la Agencia TASS, su ciudadanía ya fue solicitada y quedó en suspenso a causa del COVID-19.

"Viajo tan extensamente y tengo tantos lazos con Rusia que, una vez que fui a la embajada por varios asuntos, me preguntaron si tal vez me gustaría formalizar esto. Dije que sería un honor para mí. Entonces, archivé una gran cantidad de documentos que me pidieron que entregara, y ahora se está considerando", relató Oreiro. "Cuando todo acabe iré y cantaré allí. Celebraremos el 2021 juntos", concluyó.