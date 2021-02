Neuquén La Mañana Don Felipe Natalicio de Don Felipe: "Fui su chofer y su gran amigo"

Julio Paredes lo conoció cuando era un lustrabotas. Con el tiempo se convirtió en su aliado inseparable. Mario Cippitelli







Yo lo conocí a Don Felipe cuando se inauguró la sala de primeros auxilios del barrio El Progreso. Yo era lustrabotas y ese día fui a trabajar. Como todo chico, por salir en televisión seguí la estanciera de Canal 7 y empecé a saludar. En eso alguien me pone la mano en el hombro; era el gobernador Don Felipe. En un momento me pregunta cómo me llamaba, le contesto y me dice que me quede con él ahí. Y yo me quedé al lado de él, quietito. Ese día salí en la televisión. Cuando terminó el acto él me dio una tarjetita que la firmó, me la dio y me dijo: "Mañana te espero en la gobernación a las 8 de la mañana". Esa noche no pude dormir.

Al otro día temprano llegué a la gobernación y le dije al policía que estaba en la puerta que me estaba esperando el gobernador. "Te está esperando", me dijo el policía. Llegué al despacho, que era un lugar grande y estaba lleno de gente y en un momento sale él y me dice que lo espere. "Teneme un poquito de paciencia", me dijo. Y llamó al mozo y me hizo servir un desayuno. Al rato vino y se sentó conmigo.

Ahí creo yo que nació nuestra gran amistad. Me preguntó todo sobre mi vida, sobre mis padres, mis hermanos, de dónde era. Yo le conté que venía de Quillén, que mi padre era una gran persona, pero que era alcohólico y que salí a trabajar desde muy temprano, gracias a Dios. Y ahí me dijo "vení a verme cuando quieras, día por medio o todos los días; vas a tomar algo y me vas a lustrar los zapatos". Y también me dijo que me iba a llevar un chofer. Entonces le respondo: "¿Para qué, si yo lustro zapatos en una confitería que estaba en el centro, cerca de la gobernación? Pero me insistió y me llevó el chofer en un Rambler verde, pero no a la confitería sino a Casa Ferracioli. Y ahí me recibió Don Ferracioli. "¿Hace que a usted es amigo de Don Felipe?", me preguntó. Yo no sabía qué pasaba. Y me dijo: "ahí tiene todas esas bicicletas. Elijase una que se la regala el gobernador". Yo no lo podía creer. Esa bicicleta la tuve muchos años.