Netflix anuncia segunda temporada de "Toy Boy"

En un principio, las críticas que recibía Toy Boy no eran nada buenas. Sin embargo, Netflix logró ver un potencial en la producción que otros no. Pero, esta no sería la primera vez que Netflix toma una serie, le da un giro para transformarla en éxito, lo mismo ocurrió con "La Casa de Papel", una de las series, de habla no inglesa, más vista. Tanto es su furor que en Corea desean realizar una versión.