Netflix: los mejores documentales de guerras y héroes

Netflix cuenta con un amplio catálogo de contenidos entre los cuales destacan algunos documentales de historia basados en guerras, personas que se convirtieron en héroes y misterios sin resolver. Dentro de esta categoría destacan algunos títulos que no te querrás perder.

Sobre la segunda guerra mundial los más interesantes son aquellos que contienen imágenes a color: Eventos de la Segunda Guerra Mundial a todo color, La Segunda Guerra Mundial a todo color. Las imágenes que se muestran en estos documentales fueron rescatadas con un delicado proceso de colorización. Ambas son miniseries con 10 y 13 capítulos respectivamente.

El imperio Romano, una serie de tres temporadas que narra el ascenso, consolidación y caída de Roma, a través del análisis de expertos en Historia romana.

Cuba libre, una mini serie documental que cuenta en 8 episodios la historia de la isla caribeña desde la colonia hasta la Revolución dirigida por Fidel Castro en el año 1959. Los niños héroes de Chapultepec, trata de los jóvenes que participaron en el conflicto entre EEUU y México en 1847. Bobby Kennedy for President, cuenta que llevó a Robert Francis Kennedy competir en las primarias presidenciales por el partido Demócrata en 1968.

Mujeres en la guerra, una producción de Hugues Nancy y Fabien Bezla de dos capítulos sobre mujeres espías, enfermeras, científicas, etc, que vivieron los sucesos de ambas guerras mundiales. Mientras que Five Came back, es la historia de cinco cineastas que filmaron la Segunda Guerra Mundial.