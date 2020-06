De España a Corea del Sur: ¿La Casa de Papel asiática?

“Sin embargo, hasta ahora sólo hemos compartido contenido relevante, y aún no se ha decidido nada en concreto”, resaltó el portavoz.

Al conocerse la noticia, muchos fans de la serie dieron su opinión sobre este proyecto, e hicieron hincapié en que no será lo mismo ya que los surcoreanos realizan muchas censuras. “Aunque pongan a los mejores actores de Corea... No va a ser lo mismo. Allí hay bastante censura con los insultos, tema sex... Será más suavecita la versión. Y la casa de papel sin un me cago en la p*ta cada 2 minutos... No es La casa de papel”; “Corea quiera copiar La casa de papel para censurarla y meterle cultura asian” y “Ufff no lo veo. Los remakes me parecen en general innecesarios, pero es que además aquí habrá cosas que se pierdan... Espero que no sea una copia sino que le den su alma propia”, fueron algunos de los comentarios que circularon en Twitter en las últimas horas.

Creada por Álex Pina, la serie sobre un grupo de atracadores protagonizada por Úrsula Corberó, Itziar Ituño. Álvaro Morte y Paco Tous se convirtió en la ficción más vista en habla no inglesa de la historia de la plataforma y tras el lanzamiento de su cuarta temporada, en abril último, y ya en pleno confinamiento por la pandemia, aún no hay fecha de estreno de la siguiente, que resolverá el robo al Banco de España del Profesor y su banda.

Embed

LEÉ MÁS

Escándalo: ¿Samanta de Bake Off está involucrada en un homicidio?

Reapareció Lizy Tagliani y habló de su cuadro de Covid-19